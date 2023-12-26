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印度275人包機「疑涉人口販運」被扣留　法國機場成臨時法庭

▲▼羅馬尼亞傳奇航空（Legend Airlines）一架印度包機在法國機場遭扣留。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅馬尼亞傳奇航空（Legend Airlines）一架印度包機在法國機場遭扣留。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

阿拉伯聯合大公國一架滿載303名印度人的客機，準備飛往中美洲的尼加拉瓜，結果在中停法國時遭扣留，因為法國當局接獲線報指出，該架班機可能涉及人口走私和販運，最終有2名乘客被拘留，部分乘客已在法國申請庇護，而涉事客機獲准離開法國，飛往印度孟買。

根據BBC報導，隸屬於羅馬尼亞傳奇航空（Legend Airlines）一架空中巴士A340飛機，原訂於21日從阿聯酋飛往尼加拉瓜，結果在中停法國巴黎瓦特里機場（Châlons-Vatry Airport）加油時被扣押，因為法國當局接獲匿名舉報，指出這架滿載275名印度人的包機上，可能有人口販運的受害者。

據了解，機上大部分乘客都是在阿聯酋工作的印度公民；法國當局懷疑，機上的乘客可能試圖在抵達尼加拉瓜後，非法入境美國或加拿大。班機遭扣留後，法國當局臨時封鎖瓦特里機場，303名印度籍乘客被轉移至機場大廳，當地緊急部門也提供了臨時床位、食物，還有廁所及淋浴設施。

瓦特里機場24日變成臨時法庭，大廳擠滿法官、律師和翻譯。消息人士透露，僅有2名乘客遭到拘留，部分乘客已在法國申請庇護，該架班機已於24日獲准離境，載著275名乘客抵達印度孟買，目前不清楚班機為何沒有繼續飛往尼加拉瓜。

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