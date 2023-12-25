快訊／東京商店街起火「民眾竄逃」！　36輛消防車灌救中

▲ 民眾在濃煙中竄逃。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本東京北區JR赤羽站附近店鋪25日傍晚發生火災，火勢目前仍在延燒，由於附近商店街餐飲店林立，蔓延危險性很高，當局出動36輛消防車，正極力滅火，目前未傳出人員傷亡。

綜合NTV、TBS等日媒，東京消防廳消息指出，北區赤羽一家店鋪25日下午約4點50分（台灣下午3點50分）傳出火警，現場黑煙瀰漫，火勢仍在蔓延。

由於起火的店家位在JR赤羽站附近商店街內，距離車站僅約100公尺，周邊除了小學以外還有許多餐廳，火勢蔓延風險很高，當局出動36輛消防車滅火，目前也正確認是否有人受傷或未能及時逃生。

社群媒體上曝光的畫面顯示事發地點附近被濃煙籠罩，視野僅有數公尺，民眾紛紛躲避，雖未影響JR列車運行，但月台上也可看見煙霧瀰漫。網友稱現場傳出燒焦味，導致呼吸困難、眼睛睜不開，有行人路過時以圍巾摀住口鼻。