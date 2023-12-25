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陳愷寧火辣聖誕裝「內搭白蕾絲」　邪惡視角曝！林德福送耶誕祝福

▲▼ 。（圖／翻攝自陳愷寧FB）

▲陳愷寧穿上超辣的聖誕服裝。（圖／翻攝自陳愷寧FB）

記者施怡妏／綜合報導

2024大選倒數19天，今（25）日也是一年一度的聖誕節，新北市第九選區台灣維新陳愷寧穿上聖誕服飾，祝大家耶誕快樂，還換了聖誕大頭貼，若隱若現的事業線，讓人看了超害羞；民進黨候選人莊銘淵則持續掃街拜票，在平安夜當天還與總統候選人賴清德同台，一起完成環島拼圖的壯舉。

台灣維新陳愷寧平安夜參加教堂活動，特地換上又辣又美的聖誕穿搭，「希望平安夜裡，每一個人都能得到幸福和安寧，祝大家耶誕快樂」，另外，她也換了新的大頭貼，眨眼放電，手比著「3號」，往下一看，好身材若隱若現，讓人不敢直視。

陳愷寧也在限動發出聖誕裝扮的自拍照，這次直接露出內搭的蕾絲小可愛，隱約透出肉色，大方露出傲人上圍，性感身材曲線全都露。

民進黨候選人莊銘淵周末忙著跑行程，曾擔任4屆里長的他，對選民來說並不陌生，「平時有經營，接受我拜票的選民也不會覺得唐突」，24日也與賴清德、前行政院長蘇貞昌一同參加「唱土地的歌，拼咱的希望」環島拼字行動新北場，拼出願望「台灣WIN得美」，他感謝支持者不畏低溫到場力挺。

國民黨候選人林德福也在臉書發文，祝大家聖誕節快樂，捷運中和公館線是他長期以來推動的目標，但多次修改送審此條捷運路網計畫，都遭中央退回，中央認為此路線過短無法達到經濟效益。然而，若要延伸此條路線，勢必需要台北市府共同規劃。

於是林德福請來交通部、新北市捷運局、台北市捷運局，三方一起在立法院開會，直接面對面溝通，解決問題；後續新北市修正計畫後，林德福也會在中央緊盯審查進程，接下來也會在永和地方進行會勘，繼續推動。

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