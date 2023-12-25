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路邊小黑穿「前禦寒霸主」他秒心酸　畫面太衝擊！網友瘋傳

▲小黑狗穿著Superdry外套。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

▲小黑狗穿著Superdry外套。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著強烈冷氣團發威，全台各地連日低溫，就有網友在路邊撞見，一隻小黑狗竟穿上曾紅極一時的英國潮牌「Superdry（極度乾燥）」，內心忍不住感慨。而畫面也掀起一陣熱議，大票網友苦笑直呼，「人不如狗啊，人好可憐」、「早餐也吃得好」。

網友昨在臉書社團「路上觀察學院」分享照片，只見一隻小黑狗穿著Superdry外套，乖巧地坐在地上，同時痴痴地望著對面的早餐店；而這一幕也讓原PO心酸，不禁自嘲「狗狗都穿得比我好。」

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對此，網友們洗版回應，「糟糕，還真穿得比我好」、「怒穿SuperCry」、「牠其實比較想要極度肉燥」、「我家附近鵝肉店老闆養的狗，也是穿這件XDDD」、「真的連狗都不如」、「曾經的都市傳說，一生至少要有一件Super跩」、「這年頭很多毛小孩的生活品質都比人類好，見怪不怪了，投對胎真的很重要」。

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,過馬路,羽絨衣,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲曾超夯的Superdry已跌落神壇。（示意圖／記者李毓康攝）

PO文也釣出不少飼主，笑說「我們是極度瘋狂」、「我家的狗也有一件」、「我有adidog」、「我們家的是Prada」。

說到「Superdry（極度乾燥）」，多年前台灣滿街人手一件，當時更被戲稱是「國民制服」；然而，因禦寒力不足、撞衫機率太高，加上市場競爭激烈等原因，Superdry在台灣逐漸被取代。

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關鍵字：

Superdry潮牌網友心酸

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