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大陸 大陸焦點 特派現場

日本滑雪場陸女倒插雪堆亡！當地教練：疑粉雪灌口鼻　3分鐘可致命

▲▼神樂滑雪場,陳寬滑雪。（圖／翻攝自潮新聞）

▲神樂滑雪場。（圖／翻攝自潮新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸一名27歲女子日前赴日本滑雪發生意外，整個人插入雪中死亡。當地一名滑雪教練表示，據他了解，該女子是摔倒後吸入粉雪導致窒息，「粉雪的可怕就在於，它像麵粉一樣。3到5分鐘，人就會立馬沒了。」中國駐新潟總領事館23日發布公告稱，已派員迅速趕往現場，並要求日本警方深入調查事故原因。

據《新瀉電視台》報導，事發於12月23日下午2時30分左右，27歲的符女在日本新潟縣湯澤町的一個滑雪場玩單板滑雪，然而不知為何與友人闖入禁止遊客滑行的高級路線「Y3路線」，最終倒插進雪堆死亡。

▲▼神樂滑雪場,陳寬滑雪。（圖／翻攝自潮新聞）

▲一名滑雪愛好者在滑粉雪。（圖／翻攝自潮新聞）

據《潮新聞》報導，湯澤町神樂滑雪場附近一家旅館主理人陳寬，同時也是一名滑雪教練，他受訪表示，據其了解，符女是摔倒後吸入粉雪導致窒息，並沒有發生雪崩。

陳寬指出，湯澤是川端康成筆下的雪國，吸引很多滑雪愛好者前來，區域內有大大小小不下10個雪場，其中神樂滑雪場以粉雪出名，是日本中部地區排名數一數二的人氣滑雪場， 「其原因就在於海拔高地勢優越，氣溫最低也才零下10攝氏度左右，一般白天在零下5攝氏度左右。」

陳寬強調，雪中摔倒如果姿勢不對，非常有可能口鼻全臉進雪；很多人會以為雪傷不了人，但粉雪的可怕就在於，它像麵粉一樣，是會在滑手倒地的時候，灌入口鼻導致窒息，「3到5分鐘，人就會立馬沒了。」

「所以滑粉雪時，是不可以一個人滑的」，陳寬指出，一般需有專業或有經驗的人帶路，最好還需有個技術好的斷後，「這樣即便有人陷入危險，也可以第一時間搶救。 」

中國駐新潟總領事館23日發布公告，提醒領區中國公民在冬季加強安全防範；休閒滑雪的中國籍遊客應備好防寒等必要保障用具，量力而行，勿盲目體驗新項目，盡量避免單獨行動，防止發生意外傷亡、走失等危險。

針對符女死亡意外，中國駐新潟總領事館表示高度重視，派員迅速趕往現場並要求日本警方深入調查事故原因。總領館表示，已聯繫遇難者家屬並將協助家屬赴日處理善後事宜。

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