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大陸 大陸焦點 特派現場

上海迪士尼「動物方城市」超夯設施急停運　知情者：小孩跳車被壓

▲▼頻故障引民怨！上海迪士尼「瘋狂動物城」才開放5天 1設施暫時停運。（圖／翻攝自微博）

▲上海迪士尼「動物方城市」園區20日正式開幕。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導　

上海迪士尼24日晚間6時宣布，「瘋狂動物城（動物方城市）：熱力追蹤」暫時停運，引發輿論熱議。有知情民眾在網路發文稱，是一名小朋友髮箍掉了跳下車去撿，結果被後方遊覽車壓到，還在車上的母親急得大喊女兒名字。

▲▼ 上海迪士尼,動物方城市,熱力追蹤。（圖／澎湃新聞）

▲「熱力追蹤」項目內部。（圖／澎湃新聞）

據《澎湃新聞》報導，上海迪士尼樂園第八大主題園區「動物方城市」於20日正式開幕，同時也是全球首個該主題園區，吸引大批粉絲前往遊玩，不過才開幕5天就傳出意外。大陸首個無軌乘騎遊樂設施「熱力追蹤」24日暫時停運，而其他體驗包括娛樂演出、餐飲、商品等將繼續正常運營。

有網友發文表示，自己在事故車輛前面一輛，當時有一名小孩的發箍掉了，接著跳下去撿，結果跟不上媽媽她們那輛車，因此一路狂跑，「她後來站那不動，被後面一輛左轉的車壓到了，燈亮的時候，媽媽還在車上，因為欄桿壓住了她，媽媽下不去車，一直在那喊女兒名字。」

另有自稱事件親歷者24日表示，「小孩跳下車之後項目還在運行，跟著我們車跑了一小會，她家長還有我們車上的人都很著急喊她快點上車，車子過了一小會才停下，具體多久停的記不清了。項目停了之後，家長被壓桿壓著不能下車，當時她跟我們車上的人道歉了。」

▲▼頻故障引民怨！上海迪士尼「瘋狂動物城」才開放5天 1設施暫時停運。（圖／翻攝自微博）

▲排隊情況。（圖／翻攝自微博）

此外，還有不少遊客在社交平台稱，自己排長隊等待進入「動物方城市」或等待玩項目，卻突然被告知「熱力追蹤」關閉，十分遺憾。

有遊客無奈表示，「今天排隊120+分鐘，結果熱力追蹤還沒坐上」、「買了票和酒店，這次是專門過來玩熱力追蹤的」、「主要是來回費用+時間安排，錯過了下次還不能（知道）什麼時候」。

實際上，「熱力追蹤」項目在此前也因故障出現停運。有多名網友23日發文稱，該項目故障導致導致排隊的遊客等待3個多小時，有遊客直到凌晨2點才離開。

對此，上海迪士尼園區的官方熱線工作人員表示，由於「熱力追蹤」項目的乘騎系統比較複雜，可能現場臨時需要運營維護，是為了遊客的安全考慮。

當被詢問該項目是否多次出故障，該工作人員指出，因為「動物方城市」主題園區12月20日才正式開幕，難免設備會有故障，園區在盡量維修；關於遇到設備故障的補償方案，一般都是補償幾張快速通行證。

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