上海迪士尼「動物方城市」1孩跳車被輾　開幕才5天1設施緊急停運

▲上海迪士尼「動物方城市」開幕才5天，園區內1設施發生意外暫時停運。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

上海迪士尼全球第一座「動物方城市」主題園區（中譯：瘋狂動物城）20日開幕，不料園區才營運短短5天，上海迪士尼24日突然宣布，園區內「動物方城市：熱力追蹤」設施暫時停運，原因疑似是設施運行的過程中，發生孩童突然跳出遊覽車，遭另一輛遊覽車輾壓，為了遊客安全才緊急宣布停運。

▲上海迪士尼有孩子跳出遊樂設施的遊覽車，結果被另一輛遊覽車輾壓。（圖／翻攝自微博）

根據中國《極目新聞》報導，上海迪士尼24日證實，動物方城市園區「熱力追蹤」設施24日發生意外，一名孩子為撿拾掉落的物品，突然跳出遊覽車，結果遭後方另一輛遊覽車輾過，被緊急送醫治療。事件發生後，熱力追蹤設施馬上停運，不久後上海迪士尼官方微博也宣布，熱力追蹤24日將不再重新開放。

上海迪士尼在另外一篇公告也表示，「動物方城市」主題園區20日開幕，在營運初期預計新景點「動物方城市：熱力追蹤」可能時不時會出現中途暫停或短暫停留等情況，若發生暫時停運，遊客需遵循現場演職人員的指引，感謝所有遊客的理解與配合。

▲上海迪士尼在事件發生後，緊急發布設施停運公告。（圖／翻攝自微博）

上海迪士尼一名工作人員透露，由於「熱力追蹤」設施的乘坐系統比較復雜，可能現場臨時需要維護的情況，是為了遊客的安全考慮。至於「熱力追蹤」是否多次發生故障，工作人員聲稱，因為動物方城市主題園區20日才開幕，難免設備會有故障，園區將會盡量維修。

另據《星島日報》報導，自23日起，有許多網友在微博投訴，「動物方城市：熱力追蹤」設施由於設備故障，導致排隊的遊客被困在排隊區等待了3個多小時、有人排了4小時卻無法玩到該設施，甚至有人直到凌晨2點才離開，加上有部分排隊通道在室外，上海當天零下7度氣溫，讓許多人抱怨不已。