迪士尼樂園「動物方城市」明開放！跟茱蒂、尼克一起解救志羚姐姐

記者蔡紹堅／綜合報導

全球首個「動物方城市」（Zootopia，中國大陸譯：瘋狂動物城）園區19日在上海迪士尼樂園揭幕，並將於20日正式向公眾開放。據迪士尼介紹，在園區新計劃「熱力追蹤」中，大明星志羚姐姐遭到綁架，遊客將與哈茱蒂（Judy Hopps）、胡尼克（Nicholas Piberius Wilde）一起跳上警車，穿梭在動物城的各區，進行救援任務。

根據《新華社》報導，「動物方城市」園區以華特迪士尼公司動畫電影《動物方城市》中的角色和故事為創意靈感，同時體現了「原汁原味迪士尼，別具一格中國風」的設計理念。園區在2019年12月開工建設，展現了「中外聯合」的迪士尼幻想工程師團隊的原創設計理念。

這也是繼上月香港迪士尼樂園開啓全球首個「冰雪奇緣」園區後，迪士尼樂園和度假區業務板塊在中國市場的又一全球首發園區。

▼上海迪士尼「動物方城市」園區。（圖／翻攝上海迪士尼）



上海迪士尼介紹，在園區新計劃「熱力追蹤」中，遊客可以「跳上」以無軌乘騎系統為技術支援的動物方城市全地形警車，穿梭在動物城的不同區域。

據介紹，在「熱力追蹤」中，大明星志羚姐姐遭到綁架，哈茱蒂和胡尼克立刻進入車庫，坐上警車追捕犯人，在這個全新的景點裡，遊客將感受滑過冰川鎮的冰面、脫軌衝到撒哈拉廣場熙熙攘攘的街道、在雨林區乘坐纜車高空墜下，經歷急轉、旋轉、滑動、墜落等一系列驚險刺激的體驗。

此外，新園區也將為遊客呈現全新主題娛樂表演、迪士尼朋友互動體驗等更多驚喜，例如，在動物城公園公寓群，動物居民將不時從各個窗口探出頭來，在特別的氛圍演出中相互逗弄或與遊客互動。

分析認為，上海、香港兩大新園區正在為東亞地區2024年的文旅消費市場預熱。此前，「動物方城市」園區為期數周的試運行反響熱烈，到訪者對新景點給出高分評價。

華特迪士尼公司高層在上海表示，迪士尼始終重視中國市場，自2016年上海迪士尼開園以來，一直致力於為上海塑造國際旅遊度假目的地的「城市名片」，而今這裡的主題樂園和度假區不僅吸引單純的商務遊客，也吸引著國際上的家庭遊客，這是一個十分積極的信號。

「動物方城市」園區將於20日起正式對公眾開放。