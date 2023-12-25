新北男酒後與友相約續攤　傍晚魚塭邊小解落水！隔天尋獲遺體

記者陸運陞／新北報導

新北市鶯歌區昨天（24日）晚間傳出有一名男子掉入魚池。據悉，68歲吳姓男子昨天中午聚餐後，與朋友相約至中正路巷內魚塭，找另名友人聊天。才剛抵達，2人各自到魚塭旁上廁所，但友人上完後卻找不到吳男，懷疑掉入魚塭內，連忙報警處理。經警消人員漏夜打撈，今天（25日）上午尋獲吳男遺體。

▲警消徹夜搜尋，今天早晨終於發現吳男。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，住在新北鶯歌的吳男，昨天中午與家人參加餐會，席間喝了不少酒，傍晚與朋友46歲邱姓男子相約，前往中正路巷內養殖魚塭，找另名友人聊天、喝酒，並由吳男兒子開車、老婆陪同下抵達魚池，隨即兒子與老婆就開車離去。吳男與邱男剛下車，2人都感到尿急，就到魚池邊找地方上廁所。

▲吳男酒後不慎跌入水中，警消抵達，立即下水搜救。（圖／記者陸運陞翻攝）

但邱男上完後卻找不到吳男，連忙大聲呼喚，在魚塭的朋友也幫忙找尋，2人擔心邱男疑似酒後重心不穩，不慎跌入魚池內，趕緊撥打119請求協助。警消人員抵達，立即潛水尋找，但都無法尋獲吳男；經過徹夜抽水搜尋，今天上午7時許尋獲吳男，但明顯死亡，警方目前將遺體移置殯儀館，確切落水原因仍待進一步釐清。

▲吳男落水後，妻子與兒子立即趕回現場。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北市政府消防局第五大隊長鍾世銘表示， 如同行友人 有精神不濟或者飲酒後精神不佳者， 最好別落單，以及到危險區域，例如本案的魚池旁或者懸崖邊等處，以免憾事發生。