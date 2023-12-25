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社會 社會焦點 保障人權

醉騎士找警察問路！喝2灌酒精性提神飲料　酒測超標扣車查辦

▲張男因工作飲用維士比藥酒提神，未料觸犯酒駕遭警方帶回。（圖／記者張君豪翻攝）
▲張男因工作飲用維士比藥酒提神，未料觸犯酒駕遭警方帶回。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市一名酒後騎機車上路的男子，騎到中正區汀洲路三段、師大路口時主動向警方問路，但張男渾身充滿酒氣且臉有倦容，警方詢問他是否喝酒，他表示因工作需要，當天中午飲用提神酒精性飲料提神，警方依規定實施酒測，酒測值達0.45MG/L，遠遠超過酒駕標準上限，警方依規定將他當場逮捕帶回調查。

北市中正二警方表示，思源街派出所警員林諺棠，在轄區中正區汀州路三段、師大路口擔服交整勤務時，遇一名張姓男子騎乘機車，行經該路口時向警方問路。

林員與男子交談過程中，見其臉色有酒容且渾身散發酒氣，詢問之下張男坦承於中午12時許，飲用提神飲料2罐至下午1時左右，警方依規定實施酒測，並依觸犯酒駕公共危險罪嫌將他帶回調查。

中正二警方指出，常見民眾於上班、上工途中為提振精神，常飲用酒精性提神飲料，但同時含有酒精成分，若民眾飲用後駕駛汽機車上路，恐會觸犯道路交通管理處罰條例，甚至觸犯《刑法》公共危險罪。警方呼籲，酒後駕車誤人亦誤己，民眾切勿心存僥倖以身試法，警方會持續「酒駕零容忍」執法態度，打擊酒後駕車之陋習。
 

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