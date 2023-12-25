聖誕老人夜晚來送禮物　小孩幾歲開始不信？心理學家這麼說

▲聖誕節最快樂的就是收到聖誕禮物，不少人也在童年聽過聖誕老人會在晚上來送禮物的神話。（示意圖／路透）

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聖誕節最快樂的就是收到聖誕禮物，不少人也在童年聽過聖誕老人會在晚上來送禮物的神話。心理學家透露，對於大多數孩子來說，8歲開始就會懷疑聖誕老人不是真的。

根據《衛報》報導，美國德州大學心理學家米爾斯（Candice Mills）表示，孩子們通常在學齡前就開始區分幻想與現實，但他們經常相信存在一個神奇的聖誕老人，一直持續到童年中期。為了更了解這種從相信到懷疑的轉變以及兒童的經歷，米爾斯和同事訪問了48名6歲至15歲的兒童及其44名父母以及另外383名成人。

研究發現，對於大多數孩子來說，懷疑在8歲左右就逐漸出現，儘管一部分3、4歲孩子就已經認知到聖誕老人非真的，而有一些孩子直到15、16歲才相信這不是真的；而在許多情況下，是其他不信者的見證最終粉碎了他們的信仰。

米爾斯說，「他們可能有一些基於邏輯推理的懷疑，比如聖誕老人怎麼可能真的在晚上環遊世界？不過讓他們崩潰的是，學校的同學說他不是真實的。」

他提到，大約三分之一的兒童和一半的成年人在相信聖誕老人不存在後，產生了一些負面情緒，儘管這些感覺通常是溫和且短暫的，但大約10%的成年人表示，他們的悲傷情緒持續時間更長，或者因此對父母的信任度降低；不過也有許多孩子表示，不再相信有聖誕老人後，感到高興或鬆了一口氣，這就像他們解決了某種謎題。

至於當孩子問起聖誕老人相關問題時，應如何處理？米爾斯建議，在回答之前仔細聆聽孩子的問題，如果他們想知道聖誕老人如何穿過狹窄的煙囪，或進入沒有煙囪的房子，這意味著他們可能還沒準備好放棄聖誕老人的想法，可以考慮談論「有些人」的看法，或是回答「這是個有趣的問題」，來結束對答。

如果孩子直接詢問聖誕老人是否真實？米爾斯直言，可以轉移話題，回問「你覺得怎麼樣」，看孩子如何討論，把問題重新交回給孩子。

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