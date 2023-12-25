護國海鯤號聖誕節回防左楠　洪申翰、雞排妹高喊「密碼246」力挺李柏毅

▲為守住高雄立委關鍵席次，「護國海鯤號」選在聖誕節回防左營楠梓。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／綜合報導

2024總統與立委大選準備進入倒數20天，民進黨在此次選戰中特別啟動「護國海鯤號」計畫，進行全台巡迴宣傳，為了守住高雄立委關鍵席次，「護國海鯤號」也選在25日聖誕節當天回防左營楠梓，多位民進黨人士包括前秘書長林飛帆、不分區候選人曾湘樺、陳慧君，也現身為立委候選人李柏毅站台，民進黨立委洪申翰與雞排妹鄭家純更接力陪同李柏毅進行車掃，眾人也呼籲鄉親要記得左楠專屬「護國密碼246」，總統支持2號賴蕭配、立委支持4號李柏毅、政黨票支持6號民進黨。

民進黨立委洪申翰在助講時指出，高雄不只文化產業進步，產業部分也迎來台積電設廠，這代表高雄擁有遠見的城市規劃者，而李柏毅就是這樣的人才，高雄當下需要能在立法院發揮專業的立委，而非去選擇韓國瑜的魁儡，懇請左營楠梓鄉親們明年一定要讓李柏毅進入國會，高雄才能繼續前進。

鄭家純也表示，李柏毅擔任陳菊市長室主任、擔任三屆議員時的政績，她認為李柏毅擁有充分的經驗來推動建設，是左營楠梓區最適合、最專業、最強的候選人，希望大家一起用政績牌說服身邊的人們返鄉投票。

多次南下力挺李柏毅的林飛帆則指出，左營楠梓是重要的國防基地，要讓全世界繼續信賴台灣，堅定守住亞洲的民主防線，結交更多的民主盟友，如果國會未能過半，國民黨不分區立委候選人韓國瑜就可能當上立法院長，所以，高雄必須守護關鍵的左營楠梓區，支持挺國防的李柏毅。

劉世芳也表示，過去韓國瑜當高雄市長時，台積電現址差點就變成賽馬場，從高科技產業差點變成餵馬吃草。她強調，立委要選堅持自己是台灣人、堅守立委職責、擁有專業能力的人，李柏毅便是那位最符合左營楠梓鄉親們期待的候選人，高雄真的不能讓只會打麻將、睡到中午的人當上立法院長。

對於多位黨內同志南下相挺，李柏毅表示，未來有更多國防建設等著民進黨來做，但國民黨的路線卻是阻擋國防發展，從潛艦洩密案到拒絕魚叉飛彈，再再削弱台灣自我防衛的能力。

李柏毅也呼籲鄉親，要記得左楠專屬的「護國密碼246」，總統支持2號賴蕭配、立委支持4號李柏毅、政黨票支持6號民進黨，明年選對的人、走對的路，大家共同守護台灣自由民主。