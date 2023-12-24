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辣妹熱褲裡塞暖暖包！搭車「一路滑到胯下」　隔壁阿伯表情超驚恐

▲▼辣妹穿短褲塞暖暖包。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

▲辣妹穿短褲塞暖暖包，結果暖暖包一路滑到胯下。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

網搜小組／柯振中報導

雖然現在天氣寒冷，但有許多女生為了美觀，仍舊穿短褲外出，如何保暖也是大學問。一名正妹近日穿著短褲搭乘高鐵，期間想使用暖暖包保暖，沒想到暖暖包因此跑到胯下，甚至嚇得旁邊阿伯露出驚恐的表情，尷尬的位置曝光，讓許多網友笑噴了。

這名女子在「爆廢公社」當中分享，為了維持辣妹形象，又害怕天氣冷，於是她突發奇想，將2包暖暖包放在腹部，也因此感到十分自豪，覺得自己仍是「冬天水水辣妹」。

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▲台灣唐吉訶德西門店開幕，民眾搶買暖暖包。（圖／記者林敬旻攝）

▲每次只要天氣轉冷，就會有不少民眾攜帶暖暖包出門。（示意圖／記者林敬旻攝）

沒想到，女子搭乘高鐵時，暖暖包受到地心引力影響，開始向下滑，原先她覺得只要夠溫暖就好，並沒有太過在意，直到隔壁的阿伯彎腰撿東西，卻露出驚恐的表情，她才發現事態不對勁。

女子事後找到位置，也發現了奇怪的地方。原來，2包暖暖包滑到她的胯下，形成了十分不規則的形狀，無論是誰看到恐怕都會露出驚恐的表情。

驚人的畫面讓網友哭笑不得，許多人更是出言調侃，「故意掉東西想近看雙腿，卻換來一臉驚嚇」、「阿伯表示：比我的還要大包」、「阿北出事了」、「阿北認為撿東西時，可以看到好料的！阿北自己嚇到了吧！」

 
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