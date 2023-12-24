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南投縣催打秋冬3疫苗　肺炎鏈球菌三階明開打、新冠12／31前送口罩

▲肺炎鏈球菌疫苗第三階段將於12月25日起開打。（圖／南投縣衛生局提供）

▲肺炎鏈球菌疫苗第三階段將於12月25日起開打。（圖／南投縣衛生局提供）

記者高堂堯／南投報導

近期國內新冠疫情略升：衛福部疾病管制署資料顯示上週新增258例本土確定病例，較前一週新增約11%（232例）、，新增病例中99%未接種新冠XBB疫苗，其中65歲以上長者佔78%；南投縣衛生局提醒，明（113）年一月中旬至一月底將迎來新冠疫情高峰，適逢春節前後，民眾更應儘早接種疫苗，出遊探親才能保護自己，也保護家中抵抗力較低的家人。

縣府衛生局長陳南松指出，12月25日肺炎鏈球菌疫苗將開放第三階段資格民眾接種，凡65歲以上長者，曾接種過23價肺炎鏈球菌疫苗（PPV23），且間隔至少一年者，皆可接種13價肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）1劑；民眾可同時於身體不同部位接種肺炎鏈球菌疫苗、流感疫苗與新冠（COVID-19）疫苗，同一手臂接種兩種疫苗建議距離至少2.5公分，也可間隔任何時間接種其他疫苗。

▲50歲以上民眾於12月31日前施打新冠疫苗可獲贈口罩一盒。（圖／南投縣衛生局提供）

▲50歲以上民眾於12月31日前施打新冠疫苗可獲贈口罩一盒。（圖／南投縣衛生局提供）

陳南松說，50歲以上長者在12月31日前，於全縣13鄉鎮衛生所接種莫德納XBB.1.5疫苗，還可領取一盒50片口罩或其他禮品1份；全縣肺炎練球菌疫苗合約院所名冊請詳見：https://reurl.cc/RW40v9，接種COVID-19疫苗可逕洽全縣合約院所預約或可至衛生局網站查詢（https://reurl.cc/Wvj7Yk），接種流感疫苗請詳見全縣流感疫苗合約院所名冊（https://reurl.cc/y6oo9D）。

陳南松表示，從接種疫苗到產生抗體約需14天的時間，早日接種才能早日提升保護力；若有接種疫苗等相關疑問，可至衛生福利部網站查詢（https://reurl.cc/Z9Oj9M），或請洽南投縣防疫專線049-2220904。

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