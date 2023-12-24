▲集結餐飲3大賽事得獎料理，開平餐飲學校推「金牌套餐」。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

經常在國內外各項競賽奪獎的開平餐飲學校，今年又在2023 TIC台北國際廚藝挑戰賽等3大賽事獲獎，校方集結3場賽事最高分的獲獎作品，在學生實習經營的「主廚之家」西餐廳推出「金牌套餐」，即日起至明年1月31日開放民眾預約品嚐賽事料理。

開平餐飲學校「金牌套餐」擷取2023 TIC台北國際廚藝挑戰賽、2023 TCAC國際廚藝美食挑戰賽，以及第4屆國產雜糧創意料理競賽等3大賽事全場最高分的作品元素，重新研發出多元工法的餐點，設計出前菜、湯品、沙拉、主菜和甜點整套套餐。

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參與菜單研發學生李妍臻表示，金牌套餐最大的挑戰是要將比賽作品化為可上桌的菜色。她把得獎作品設計成前菜「煙燻鮭魚／鮮蝦酪梨莎莎／舒肥雞胸芥末籽醬」，以切塊鮭魚舒肥燻製，甘甜富油脂又帶煙燻的成熟風味；鮮蝦酪梨莎莎採小塔形式，酪梨綿滑口感搭配鮮蝦，佐以開胃莎莎醬；舒肥雞胸搭配芥末籽醬，光是前菜就可品嚐3種得獎作品。

▲金牌套餐湯品「牛肉清湯附牛肉麵餃」。（圖／記者楊惠琪攝）

另一位研發學生何苡瑄以比賽作品的麵餃元素再創「牛肉清湯附牛肉麵餃」，原本在比賽中為求成品美觀而用蒸煮方式製作，改用水煮工法維持麵皮口感，並另行搭配西餐經典的牛肉澄清湯，讓總體風味更加鮮美醇厚。「檸檬橄欖油晶球時蔬沙拉」則運用學生在競賽上常使用的多彩晶球增添視覺效果。

主菜「脆皮石斑魚白酒醬汁／松露雞腿捲松露醬汁」由學生徐成睿重現工法繁複的西式海鮮作品，搭配其參戰各項比賽屢屢獲獎的肉捲料理設計雙拼，其中脆皮石斑魚使用馬鈴薯製作成魚鱗，排列鱗片的間距，在一般營業菜色較為少見。

主廚之家西餐廳「金牌套餐」即日起至2024年1月31日推出，因備料需求需於用餐前5個工作日預約，每人費用1000元，詳情可電洽：(02)2755-6939#331。





▲金牌套餐設計團隊（左起）顧哲銓、徐承睿、何苡瑄、李姸臻。（圖／開平餐飲學校提供）