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Agoda、Booking.com、 Priceline低價冠軍出爐　手機電腦價錢不同

Agoda、Booking.com、 Priceline低價冠軍出爐　手機、電腦價錢竟不同

▲外媒報導分析各個訂房網站的價格差異，有3成多的低價房價來自於Agoda訂房網。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

許多人規劃在即將來臨的連假出遊，當民眾在各大平台上搜索經濟實惠住宿時，是否渴望了解哪家網站提供最具競爭性的酒店價格呢？

據CNBC Travel報導，RatePunk透過瀏覽器擴展功能，對於2023年1月1日至12月1日期間的超過198,000次用戶搜索數據進行了詳盡分析，揭示了哪家訂房網站提供了最划算的價格。調查結果顯示，其中34％的最低價格來自Agoda，其次是Priceline的23％，Booking.com行動網站則占16％。

數據進一步指出，不同地區的情況可能有所不同。根據RatePunk的統計，在亞洲和中東地區，Agoda的價格具有最大的競爭優勢。

RatePunk執行長Justin Albertynas指出，Agoda的價格大約比其他網站低10％到15％，有時甚至達到20％的優勢。這對於高價房型可節省可觀開支，然而，對於每晚僅50美元的住宿而言，節省的金額相對有限。

他進一步指出，Agoda正在針對亞洲市場展開策略，因為亞洲市場不斷增長，但對開支相當敏感。在歐洲地區，38％的最低價來自Agoda，但Booking.com透過行動和電腦版網站提供較便宜房價略高於40％。

無論在哪個地區，Booking.com的行動網站（透過手機或平板電腦訪問）的價格都優於電腦版網站。Albertynas表示，電腦版網站的用戶成本較高，大多數人通過搜索進入網站，這意味著商家必須支付Google廣告費，同時需要參與競標關鍵字。此外，一些酒店為行動用戶提供更多優惠。

根據數據，Booking.com的價格有三種類型：電腦版、行動裝置和行動app。雖然80％的行動和行動app提供相似的價格，但有時候在行動app上可以找到更便宜的價格。

對於計畫在2024年赴美的旅客，Albertynas建議關注Booking.com，因為該公司正在積極擴大在美國的業務，並與連鎖店和酒店直接協商，以提供更具吸引力的價格。

進一步研究RatePunk的數據發現，在某些國家，特定訂房網站提供整體價格優勢，例如Hotels.com在馬爾地夫和墨西哥、Booking.com在義大利、Agoda在日本、泰國、馬來西亞和澳洲、Priceline在法國、Expedia在巴西、ZenHotels在西班牙。

同時，一些訂房網站在特定城市提供更具競爭力的價格，如Booking.com在紐約、Priceline在邁阿密和洛杉磯、Expedia在夏威夷檀香山。

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