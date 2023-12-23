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藍營女神盧秀燕！無畏寒流跨7縣市趕5場助選　拚政黨輪替國會過半

▲有她就溫暖！盧秀燕無畏寒流跨7縣市趕5場助選　拚政黨輪替、國會過半。（圖／記者許權毅攝）

▲台中市長盧秀燕今天無畏寒流，跨7縣市趕5場替同黨立委候選人助選，誓言拚政黨輪替、國會過半。（圖／記者許權毅攝）

記者游瓊華、蔡文淵／台中、苗栗連線報導

2024大選最後倒數21天，台中市長盧秀燕無畏寒流來襲，力拚「政黨輪替、國會過半」強力輔選，今（23）日一日五場橫跨7縣市為各候選人站台催票。一早先趕赴苗栗竹南爲立法院資深老將陳超明輔選，陪同市場掃街，再回防台中東勢與江啟臣同台造勢，下午預計前往彰化、晚間則北上與侯友宜相約凱道，在選戰關鍵時刻，幫助同仁加溫催票。

盧秀燕一早就陪苗栗立委候選人陳超明前往竹南市場，向鄉親懇託拜票，盧秀燕市長說，與陳超明相識甚久，從省議員至立法委員，不同階段兩個人都相互幫忙，一起為鄉親打拚。盧秀燕也說，陳超明爭取竹南科學園區設置，奠定現在竹南地區發展的基礎，這樣做事的能力與魄力十分不容易，因此，值得她親自前來向苗栗鄉親推薦會做事的陳超明。

▲台中市長盧秀燕一早就先前往苗栗，陪同立委候選人陳超明前往市場拜票。（圖／記者蔡文淵翻攝）

盧秀燕今天上午前往東勢山城爲江啟臣站台，寒流來襲近10度低溫，民眾熱情不減，現場破3000人齊聲台灣挺侯康，盧秀燕陪同副總統候選人趙少康、立委候選人江啟臣大進場，造勢活動瞬間掀起高潮。

今天東勢氣溫低，但盧秀燕熱情地說，她與江啟臣情同姊弟，聯手建設台中，山城鄉親最關心的「東豐快速道路」，民進黨停工，我們姊弟聯手拚復工，現在已經正在進行，山城最知名的「新社花毯節」，民進黨停辦，我們再次聯手復辦，今年刷新紀錄參觀人次達300萬，更創造在地5000萬商機，呼籲山城鄉親要堅定支持江啟臣，讓他繼續連任。

▲有她就溫暖！盧秀燕無畏寒流跨7縣市趕5場助選　拚政黨輪替、國會過半。（圖／記者許權毅攝）

▲山城東勢低溫且風大，盧秀燕拚趕場，上台演說時也難抵寒冷天氣頻頻咳嗽。（圖／記者許權毅攝）

江啟臣提到，民進黨污衊山城，批評山城沒有改變，因為民進黨不關心，沒有發現山城每天在改變，唯一不變的是民進黨對待台中大小眼，前瞻基礎建設，台中僅分配到228億，高雄卻突破1200億，雖然經費難爭取，但山城建設仍持續開工，讓山城持續改變升級。

趙少康表示，台中有最強的建設團隊，中央有第一名的立委爭取建設，地方有媽媽市長落實執行，讓侯康配當選，讓他進入總統府，就能串連中央到地方，齊心協力，把台中建設最好，民進黨執政黨同伐異，阻擋台中的發展，支持他進入總統府，不會對台中大小眼。

▲有她就溫暖！盧秀燕無畏寒流跨7縣市趕5場助選　拚政黨輪替、國會過半。（圖／記者許權毅攝）

▲盧秀燕表示，她與江啟臣情同姊弟，聯手建設台中，山城鄉親最關心的「東豐快速道路」就是她們姊弟聯手復工。（圖／記者許權毅攝）

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