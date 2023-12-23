吳欣盈喊大家愛喝Johnnie Walker「向前行」　他嘆悖離生活經驗

▲時代力量不分區提名人。（圖／時代力量提供）



記者杜冠霖／台北報導

時代力量不分區立委候選人王寶萱、陳昱安、余佳蒨及交通零死亡願景召集人林柏勛，今（23日）於台北雙連市場展開掃街拜票活動。對於昨日副手政見會，民眾黨副手候選人吳欣盈說，記得小時候大家愛喝Johnnie Walker（約翰走路），因為台灣人喜歡「向前行」、「愛拼才會贏」。時力不分區陳昱安指出，這種悖離民眾生活經驗的話，讓大財團領導台灣拼經濟，真的是在為基層人民謀福利嗎？

對於政見發表會，時力不分區提名人王寶萱表示，自己長期關注居住正義和轉型正義的議題，然而審視本週剛辦完的總統候選人政見發表會，真的非常失望。在年輕人最關心的居住正義上，即便柯文哲總統候選人在政見發表會上直批「囤房稅2.0」是打假球，但其實藍綠白前一天才在立院聯手打假球，現場只有時代力量的委員真正在為居住正義把關。

王寶萱指出，三黨候選人皆拋出社宅政見，但檢視三人過往的政績，實際上卻通通跳票。雖然三黨候選人都針對國家主權發表談話，但在國家正常化最重要的轉型正義上，卻完全缺席，民進黨全面執政8年，轉型正義卻只作半套，非常讓人失望。呼籲社會大眾讓不會被建商財團收買，且支持本土路線的時代力量繼續站穩國會，扮演監督制衡藍綠白，推動進步改革的關鍵力量。

吳欣盈說，記得小時候大家愛喝Johnnie Walker（約翰走路），因為台灣人喜歡「向前行」、「愛拼才會贏」。但Johnnie Walker為酒類品牌、「向前行」、「愛拼才會贏」則是台灣提神飲料廣告詞，陳昱安指出，自己長期關注勞工議題包含青年低薪、高工時等問題，日前各黨政見發表會，不是陷入互相指責的口水戰，就是講出台灣人喜歡向前行，所以大家都愛喝「Johnnie Walker」，這種悖離廣民眾生活經驗的話，讓大財團領導台灣拼經濟，真的是在為基層人民謀福利嗎？

陳昱安指出，台灣年輕族群長期被迫在買房或養小孩之中二選一，誠摯呼籲三大政黨能夠好好看見青年人的苦痛。明年大選，懇請社會大眾將政黨票投給 8 號時代力量，讓最用心、最有能力改善青年世代困境的政黨進入國會。

時力不分區提名人余佳蒨提到，先前因台北市政府綠地改善工程，導致周雙連市場周邊攤商無法營業、嚴重影響生計，時代力量陳椒華委員曾邀請攤商自救會與經濟部共同舉行座談會，建議中央及地方政府應該以輔導、管理代替取締，推動合理的證照制度與納管，才是政府面對無照攤販問題的正當合理態度。

余佳蒨指出，時代力量過去8年來， 一直和人民站在一起，成為弱勢民眾最堅實的後盾。這一次，懇請大家和時代力量站在一起，政黨票請支持8號時代力量，讓我們繼續留在國會，強力監督、推動社會改革。

林伯勛表示，時代力量長期關注交通議題，分別舉辦兩場交通改革公聽會，期盼交通部改善交通現況不是只靠處罰一招，而是要有相對應的道路工程設計、交通觀念教育等配套措施，工程、執法、教育並重，多管齊下才能有效改善當前的交通困境。時代力量是交通改革第一品牌。