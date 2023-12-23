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解決年輕人不敢生危機　魯明哲射2箭：經濟改革+住宅政策

▲立委候選人魯明哲的聖誕兒童歡樂城活動，本周末持續在中壢區中美路、中豐路競選總部舉行。（圖／立委魯明哲總部提供，下同）

▲立委候選人魯明哲的聖誕兒童歡樂城活動，本周末持續在中壢區中美路、中豐路競選總部舉行。（圖／立委魯明哲總部提供，下同）

記者楊熾興／桃園報導

為減輕剛步入社會的年輕人的經濟壓力，立委候選人魯明哲建議政府將淨所得在56萬以下、薪資所得占課稅總額7成以下的受薪階級，減半課稅，並且逐年將基本工資調升到33000元。同時把扶養12歲以下年幼子女的扣除額，增加50%，讓國安危機的少子化問題，以大刀闊斧執行有效的經濟改革和住宅政策，才能徹底解決年輕人不敢生兒育女的情況。

▲立委候選人魯明哲的聖誕兒童歡樂城活動，本周末持續在中壢區中美路、中豐路競選總部舉行。（圖／立委魯明哲總部提供，下同）

立委候選人魯明哲的聖誕兒童歡樂城活動，23日周末持續在中壢區中美路、中豐路競選總部舉行，現場旋轉木馬、海盜船、轉轉咖啡杯和各種大型氣墊城堡，吸引許多爸爸媽媽帶著小朋友前來參加，魯明哲化身聖誕公公發糖果，親切的與大小朋友拍照。

▲▼魯明哲化身聖誕公公發糖果，親切的與大小朋友拍照。並聽居取年輕人的建議。（圖／立委魯明哲總部提供）

▲▼魯明哲化身聖誕公公發糖果，親切的與大小朋友拍照。並聽居取年輕人的建議。（圖／立委魯明哲總部提供）

▲▼魯明哲化身聖誕公公發糖果，親切的與大小朋友拍照。並聽居取年輕人的建議。（圖／立委魯明哲總部提供）

現場有不少年輕的爸爸媽媽向魯明哲反映說，這幾年生活過的愈來愈辛苦，什麼東西都在漲價，連基本的生活持都很困難，再加上房價高不可攀，根本不敢再想生第二小孩。對此，魯明哲提出「政府挺企業、企業挺勞工」的訴求，政府應鼓勵上市櫃公司提撥稅後盈餘幫員工加薪，超過一定比例，可以抵扣當年營利所得額，最高可達150%；並且逐年將基本工資調升到33000元。

另外，為減輕社會的年輕人的經濟壓力，魯明哲也建議政府將淨所得在56萬以下、薪資所得占課稅總額7成以下的受薪階級，減半課稅，同時把扶養12歲以下年幼子女的扣除額，增加50%。魯明哲說，現在許多年輕人因為薪水跟不上飛漲物價，也買不起房子，所以不敢結婚、生小孩，造成形同國安機的少子化問題，政府唯有大刀闊斧執行有效的經濟改革和住宅政策，才能徹底解決年輕人不敢生兒育女的情況。

至於許多年輕人關心的居住正義問題，魯明哲也提出「安心租、拼社宅、止炒作」的政策，希望透過租金價登錄、調高房租支出「所得稅列舉扣除額」，減輕因就學、就業年輕人的租金負擔；並針對重劃、區段徵收案件及老建築都更案，從中依比例回饋做為做為社會住宅；至於退場的大專私校土地，也可考慮優先做為社宅用地。魯明哲認為，為避免房地炒作，政府也要重新檢討「不動產交易所得稅」，讓土地漲價歸公、分享全民的居住正義得以實現。

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