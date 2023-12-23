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社會 社會焦點 保障人權

北竿男童半夜疑腦震盪　海巡派艇穿越「9級陣風+4尺大浪」急送醫

記者林名揚、郭玗潔／馬祖報導

昨(22)日馬祖地區受寒流影響，最低溫度下探攝氏6度，體感溫度更達負2度。北竿一名陳姓男童深夜11時許，因頭部受傷疑似腦震盪急須就醫，卻早無交通航班，海巡署經通報派艇接送男童就醫，途中巡防艇在9級陣風、3到4尺大浪中劇烈搖晃，在海象極差的狀下，順利將男童從白沙港送往南竿福澳港碼頭，轉交救護車送往連江醫院。

▲▼22日北竿有男童深夜急需就醫，由海巡署派艇接送。（圖／記者林名揚翻攝）

▲22日北竿有男童深夜急需就醫，由海巡署派艇接送。（圖／記者林名揚翻攝）

海巡署第11巡防區指揮部於深夜23時許，接獲北竿衛生所通報，有1名陳姓男童因頭部外傷疑似有腦震盪情況，經評估有就醫急迫性。不過當時已入夜無交通船班，通報海巡協助協助後送南竿就醫。

▲▼22日北竿有男童深夜急需就醫，由海巡署派艇接送。（圖／記者林名揚翻攝）

艦隊分署馬祖海巡隊獲報後，立即派遣PP-3571巡防艇冒著海象6至7級陣風9級、浪高3至4公尺之大浪，前往北竿白沙港接駁傷患與醫護及陪同人員，並以最大安全航速航返南竿，並於本(23)日00時21分返抵南竿福澳港碼頭，由金馬澎分署第一O岸巡隊福澳安檢所人員協助接駁傷患上岸，後續交由救護車轉送連江縣立醫院，完成本次後送任務。

▲▼22日北竿有男童深夜急需就醫，由海巡署派艇接送。（圖／記者林名揚翻攝）

海巡署表示，海巡人員肩負救生救難及為民服務重任，縱使天候環境惡劣，接獲報案後必全力以赴，確保民眾生命財產安全，如民眾遇有緊急危難情形，可撥打118海巡報案專線，海巡署將立即處置。

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