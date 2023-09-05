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社會 社會焦點 保障人權

老爸網購安全帽　女大生一戴被當賊！結局逆轉無罪

記者黃翊婷／綜合報導

高雄李姓女大生因為爸爸在網路買的安全帽頭圍不符，無法使用，她接手使用，沒想到才剛戴沒幾天，竟然被陳姓女子指控竊盜，因而遭一狀告上法院。不過，橋頭地院法官審理後認為，陳女的安全帽遺失3個多月，當下卻沒有立即報警，早已無從調閱監視器追查竊賊身分，考量到李女的生活區域與失竊地點沒有地緣關係，不排除是李父買到贓物，最終判她無罪，全案仍可上訴。

機車,安全帽,頭盔,騎士,停車（示意圖／CFP）

▲李女收下爸爸買的安全帽，卻遭指控竊盜。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

李女在判決書中主張，安全帽是爸爸在網路上購買的，原本爸爸要自己使用，但是因為安全帽頭圍太小，才轉交給她使用，直到2022年4月9日陳女報警，她接到警方通知，才知道安全帽原來是別人的，她絕對沒有任何竊盜行為。

李父也表示，他在2021年10月初透過臉書訂購安全帽，同年10月底或11月初前往超商取貨付款，支付3500元，收到的時候賣家沒有提供購買憑證，他試戴之後發現不能戴，聯絡賣家也沒有回應，乾脆就拿給女兒使用，後來就把與賣家的對話紀錄刪除，也將超商取貨證明丟掉了。

陳女則表示，安全帽是在2021年10月中旬向A店家買的，同年12月26日於停車場被偷，因為私人理由沒有空閒時間，所以當下沒有立刻報案，後來朋友在2022年4月5日看到安全帽出現在李女的機車上，她才在2022年4月9日報警。

雖然陳女與李父對於安全帽的遺失和取得時間證詞有所出入，但比對過安全帽內部貼紙的購買證明，以及A店家的證詞，確認該安全帽的確是陳女所有。

不過，橋頭地院法官認為，由於陳女在事發當下並未報案，早已無從調閱監視器追查竊賊身分，加上現代社會民眾網購取貨之後，的確可能刪除與賣家的對話紀錄、丟掉收據，所以也不能認為李父的說詞全然不可採信。

法官接著指出，陳女聲稱丟失安全帽的時間是2021年12月26日，而李女當時的生活區域則在另一區，與失竊地點沒有地緣關係，因此不能排除李父買到贓物的可能性，最終因為罪證不足，裁定李女無罪，全案仍可上訴。

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