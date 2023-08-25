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社會 社會焦點 保障人權

譙騎士等紅燈滑手機遭誤會狂追　他怒掏菜刀嗆：要怎樣

記者黃翊婷／綜合報導

高雄陳姓人夫2022年8月7日騎車外出，目睹前方機車騎士停等紅燈時滑手機，當場氣罵一聲「X」，卻被另一名雙載的彭姓騎士誤認為是在罵自己，雙方一路追逐至高雄市橋頭區成功南路與經武路路口，他受到質問，一氣之下竟從置物箱取出一把菜刀反嗆「你們是要怎樣」，結果害慘自己，日前被橋頭地院法官依恐嚇危害安全罪判處有期徒刑2個月，緩刑2年。

高雄市橋頭區成功南路與經武路路口。（圖／翻攝自Google地圖）

▲事發路口。（圖／翻攝自Google地圖）

判決書中記載，陳男2022年8月7日中午12時許騎車外出，行經高雄市橋頭區成功南路省道時，因為不滿前方騎士停等紅燈時滑手機，直到號誌轉為綠燈仍未起步，氣得罵了一聲「X（髒話）」。當時彭姓騎士正好路過，誤以為陳男是在罵自己，於是載著後座乘客一路狂追，直到行駛至成功南路與經武路路口，恰好遇到紅燈，才開口質問陳男為何要罵人。

沒想到陳男一聽，竟然從機車置物箱內取出一把菜刀，並反嗆彭姓騎士，「我沒有罵你們，你們是要怎樣？」他見彭姓騎士和乘客被嚇到不敢說話，才將菜刀放回置物箱，接著騎車離去。彭姓騎士確認陳男已經離去，沒有危險了，才趕忙報警。

橋頭地院法官認為，陳男有正當工作，已婚且育有2名子女，應當是具有相當智識經驗的成年人，遇事卻不思以理性和平的方式解決，僅因行車糾紛就拿菜刀恐嚇他人，顯然欠缺尊重他人的觀念，考量到他已經坦承犯行，也同意賠償3萬元與當事人達成和解，最終依恐嚇危害安全罪判處有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。

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