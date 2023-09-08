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社會 社會焦點 保障人權

揪人妻自拍壞壞片　小王遭圍毆脫衣道歉「挨告再賠40萬」

記者黃翊婷／綜合報導

林姓人夫不滿鄭姓工人與自己的妻子發生婚外情，還自拍性愛影片，憤而提告求償80萬元；鄭男則反控，因為這件事情，2022年6月間他遭林男撂人圍毆，還被逼迫脫衣錄影道歉。橋頭地院法官審理後，認定鄭男的行為侵害到林男的配偶關係身分法益，但考量到他已經被痛毆一頓，最終判他應賠償40萬元較為適當。

兩性,性愛,性生活,sex,做愛,調情（圖／達志／示意圖）

▲鄭男偷吃人妻，還與對方拍攝性愛影片。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

林男在判決書中主張，與妻子已經結婚8年，有一次他無意間發現鄭男經常撥打電話給妻子，於是便接起電話，明確告知對方妻子已婚，請勿繼續騷擾，哪知道2022年5月底又在妻子的手機LINE對話中，再度發現兩人親密的鹹濕對話，還有親密照片及自拍性愛影片，種種行為顯然已經侵害到他的配偶關係身分法益，因此決定提告求償80萬元。

鄭男則以通姦除罪化、無配偶權等主張反駁，認為自己的行為不屬於侵權行為，林男不能以此提告要求賠償；此外，因為這件事情，2022年6月24日他遭林男撂人拘禁於KTV包廂，不僅遭他們持凶器圍毆，還被逼迫脫衣錄影道歉。

不過，橋頭地院法官認為，林男主張的是配偶關係身分法益受到侵害，並非配偶權，鄭男所辯顯然是誤解了；而依據證據來看，鄭男與林妻的關係宛如男女朋友，他也不否認曾發生性行為，按照社會通念，顯然已違反倫理規範，也侵害到林男的配偶關係身分法益，林男的確可以依法求償。

法官接著指出，由於鄭男不僅與林妻發生性行為，還自拍性愛影片，侵害情節非輕，但考量到他曾遭圍毆、被逼脫衣錄影道歉，林男的精神痛苦傷害應該有因此稍獲舒緩，最終判他應賠償林男40萬元較為適當，全案仍可上訴。

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