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海虎軍艦落海意外！失聯官兵妻淚崩「幫我帶他回來」：我好想他

▲▼海虎潛艦官兵落海失蹤，海巡署全力搜救 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲海虎潛艦官兵落海失蹤，海巡署全力搜救 。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者陳韻如／綜合報導

海軍艦隊指揮部256戰隊海虎軍艦21日下午發生落水意外，至今仍有3名官兵下落不明。其中張姓士官的妻子今(23日)凌晨在臉書貼文，「我的老公不見了 我好想他」、「能否麻煩幫助他回家呢？家裡小孩很想他，只希望他趕快回家！」焦急無助的樣子，也讓人為之鼻酸。

張妻在臉書連續發布貼文寫道，「我的老公不見了，我好想他，有看到他，可以麻煩幫我帶他回來」、「請問大家是否有看到我老公，他前幾天執行任務，掉到海裡了，目前大概在南部海域，至於確切位置實在是不知道，如果大家有朋友在海上在海邊有遇到我老公，能否麻煩好心通知，或者幫助他回家呢？家裡小孩很想他，只希望他趕快回家！」。

▲▼海虎潛艦官兵落海失蹤，海巡署全力搜救 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼海虎潛艦官兵落海失蹤，海巡署全力搜救 。（圖／記者賴文萱翻攝）

張妻的幾篇貼文，句句道破身為軍眷的辛酸與無奈，也讓網友不禁鼻酸，紛紛留言集氣，「加油！一定會回來的」、「同學，加油！願奇蹟發生，平安歸來！」、「學長加油，願平安。」

這起案件發生在21日下午，而事發後海軍艦隊指揮部說，原初判海虎軍艦登上甲板作業人員是因安全索撕裂致人員落海，複經查證為人員遭瞬間湧浪拍落舷邊，安全扣環嚴重受力，扭曲變形鬆脫，致人員落海。

目前3名官兵仍未尋獲，艦指部持續運用海軍及友軍水面、空中兵力全力搜救，不放棄任何機會，期盼各界共同集氣，祈福落海人員平安歸來。

▲▼ 海虎艦隊失聯官兵妻在臉書無助發文 。（圖／翻攝爆料公社(官方粉專專屬)）

▲海虎艦隊失聯官兵妻在臉書無助發文。（圖／翻攝爆料公社(官方粉專專屬)）

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