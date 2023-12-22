0922屏東火災爆炸災害滿百日　屏東榮總陪救災人員重回職場

▲屏東榮總肩負職災勞工健康 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

0922屏東工廠爆炸案急性期醫療照護應變屆滿三個月，屏東榮民總醫院為勞動部認證的職業傷病診治網絡醫院，擔負職災勞工健康的責任，與屏東縣消防局、衛生局、勞青處以及急診醫學會合作舉辦「身心舒緩工作坊系列活動」，服務超過400位消防與醫護工作人員，陪伴受傷的勞工朋友陸續恢復健康並階段性的回到職場復工。

屏東榮民總醫院吳東霖院長表示，第一線搶救的消防弟兄與醫護團隊身心壓力緊繃，睡不好，吃不下，肩頸痠痛是爆炸後連續幾個月的夢魘。社工、越南翻譯人員與職災勞工主動關懷小組成員跑殯儀館跑到需要收驚。屏東榮總承辦退輔會「社區健康促進計畫」，辦理系列災後重建的身心舒壓工作坊，照顧救災人員身心健康。

榮總家庭暨社區醫學科主任，也是屏東林邊鄉子弟陳弘哲醫師說，跨團隊合作是屏東最重要的資產。身心舒緩工作坊系列活動很榮幸能與屏東縣消防局、衛生局、勞青處以及急診醫學會合作舉辦，溫暖醫護與消防弟兄的身心。

屏東縣消防局醫療指導醫師，也是屏東榮總緊急醫療救護中心主任周上琳醫師指出，醫療端從急診緊急應變、手術治療、加護病房、到門診職業傷病個案管理追蹤到工作強化訓練與復工評估，屏東榮總提供受傷勞工與消防弟兄一條龍整合服務，第一時間與公益團體就出現在急診室協助傷患與家屬，持續服務到出院。

屏東榮總也與部立屏東醫院合作增設職災特別門診，由職業醫學專科醫師翁鼎家協助職災患者工作強化訓練評估並提供延續性的關懷追蹤個管服務。職業醫學科門診提供跨科部的整合服務，以提供勞工朋友全人醫療Total Workers' Health為目標。