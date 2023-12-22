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社會 社會焦點 保障人權

沙拉吧生菜丟火鍋煮要加收20元　台中男網路PO文揚言殺警遭逮

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲李男（左）在火鍋店有消費糾紛，警方到場調解。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市1名李姓男子在火鍋店與店家發生消費糾紛，店家明確標示，不得將沙拉吧的生菜丟進火鍋煮，否則要酌收20元，但李男不願付錢，與店家有言語衝突，經警方到場調解，店家沒有追究，但李男仍十分不滿，竟將氣出在警方身上，他事後在網路PO文揚言要「殺員警」，警方網路巡邏發現，立即將他通知到案，並依恐嚇罪嫌移送法辦。

警方調查，李男（66歲）本月11日下午3時在西屯區福星路一家火鍋店用餐，因未遵守店內用餐規定，與店家產生糾紛，員警獲報到場處理，店家表示不追究李男行為，惟李男反而對員警心生不滿，於20日在臉書社團張貼「小生我決意預備要殺民、刑事違法的台中市西屯派出所的承辦員警了」等激進言論。

▲▼ 。（圖／截取自網路）

▲李男在網路揚言殺警。（圖／截取自網路）

據了解，李男領有中度身心障礙手冊，已多次前往該火鍋店用餐，每次都把沙拉吧的生菜丟進火鍋裡煮，店家多次勸解無果；11日當天，李男再次用火鍋煮生菜，店家也勸說無效，只好請來警方幫忙。

李男辯稱，他認為到店內用餐，要怎麼吃、什麼方式吃別人管不著；經警方調解，店家不追究，李男也離開現場，豈料數日後竟在網路揚言殺警，經警方網路巡邏發現後，將李男通知到案，偵訊後依恐嚇罪嫌移送台中地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾遇有糾紛應循正當管道解決，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。
 

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