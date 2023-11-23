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社會 社會焦點 保障人權

惡徒林信吾判死　勇警家屬：一定是這判決！她捧亡弟制服鞠躬致謝

記者林東良／台南報導

台南2勇警凃明誠、曹瑞傑2022年8月追查一起機車失竊案時，遭到從明德外役監逃脫的嫌犯林信吾持刀狂砍55刀致死，震驚社會，台南地院23日判他死刑、褫奪公權終身；凃明誠的二姊、曹瑞傑的叔叔到場聆聽宣判，家屬表示，相信法治社會司法獨立不受外力偏移，林嫌的道歉家屬絕不接受，要讓林付出相對代價，判決結果不是遲來的公平，而是一定的正義，也是對基層員警的公道。

▲凃明誠的二姐表示，相信法治社會司法獨立不受外力偏移，接下來的是後續執行的過程；做正確的事或許比較困難，但後續才正要開始。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲凃明誠的二姊表示，相信法治社會司法獨立不受外力偏移，接下來的是後續執行的過程；做正確的事或許比較困難，但後續才正要開始。（圖／記者林東良翻攝，下同）

凃明誠的二姊受訪指出，她相信法治社會司法有其獨立性，今天的審判結果，顯示司法不受外力而有所偏移，接下來的是後續執行的過程；做正確的事或許比較困難，但後續才正要開始。

▲凃明誠的二姐表示，相信法治社會司法獨立不受外力偏移，接下來的是後續執行的過程；做正確的事或許比較困難，但後續才正要開始。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲凃明誠的二姐表示，相信法治社會司法獨立不受外力偏移，接下來的是後續執行的過程；做正確的事或許比較困難，但後續才正要開始。（圖／記者林東良翻攝，下同）

凃二姊說，她每次出庭都帶凃明誠民權所的制服，不管怎樣都會陪著他，活著的人會持續關心執行的過程，她也請媒體持續追蹤本案，這是媒體身為第四權的社會責任，她也深深躹躬向社會大眾與媒體致謝。

▲凃明誠的二姐表示，相信法治社會司法獨立不受外力偏移，接下來的是後續執行的過程；做正確的事或許比較困難，但後續才正要開始。（圖／記者林東良翻攝，下同）

曹瑞傑的叔叔表示，今天的判決令他激動，判決結果不是理所當然，而是一定的結果，這是對基層員警的公道，他一直相信人性本善，但在最後辯論庭看到的是林信吾的惡行，對方的態度令他一度懷疑自己是錯了嗎？他們2家屬都拒絕接受對方道歉，一定要讓對方付出相對的代價，沒有妥協或一絲一毫接受道歉之意，一定要對方付出代價。

曹瑞傑的叔叔強調，這個判決一定要延續下去，林信吾惡性殺警犯行是無庸置疑的，對家屬而言，這判決不是遲來的公平，而是一定的正義。講到最後，曹瑞傑的叔叔因情緒哽咽而無法言語，只說謝謝。

據了解，殺警案10月31日召開最後一場辯論庭，林信吾雖當庭向2殉職警家屬道歉、表示後悔，但不被家屬所接受；案經審理1年多，台南地院23日上午11時宣判，判林信吾死刑、褫奪公權終身。

台南市警二分局指出，經過一年多的司法審理，今天終於獲得一審公平正義的判決。一路上陪著家屬走過一次次開庭審理傷痛心情之歷程，後續的司法審判，二分局也將繼續陪著家屬來勇敢面對，以告慰明誠、瑞傑兩位英勇殉職兄弟之在天之靈。

這個案件發生之後，在警政署及市長黃偉哲全力支持下，二分局就員警建構更安全執勤環境、裝備、制度等做了各項努力。包括公服法就員警勤休制度健康權的保障、警械使用條例的修正（支持同仁正確大膽使用槍械）、警察員額之逐年增補、因公涉訟案件之支持保障、優質裝備之採購（如拋射式電擊器、密錄器、行車紀錄器、防割手套、戰術臂盾、背心等）、體能及訓練之教育精進及廳舍整修等，都以建構員警一個更安全執勤環境來努力，並獲得良好的成果，這項工作我們也將持續來努力精進。

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