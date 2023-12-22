才拜託不要...下秒怪手拆了！　南鐵陳家留不住：賴清德當自己偉人

▲賴清德近日表態，願意把房子交付公益信託，優先做為礦工生活紀念館。（圖／記者林敬旻攝）

文／CTWANT

民進黨總統候選人賴清德老家爭議連環爆，不僅近日成了打卡地標「賴皮寮」，更被直擊有特勤站哨、幫忙清掃等，引發外界關注。賴清德20日表態，願意把房子交付公益信託，優先做為礦工生活紀念館。對此，南鐵東移自救會會長陳致曉痛斥，「他真的是把自己當作偉人，副總統誕生地就可以變成一個博物館嗎？」

台科大教授、南鐵東移自救會會長陳致曉昨（21日）視訊連線政論節目《新聞大白話》表示，賴清德說要把老家捐出來做礦工生活博物館，讓他覺得很奇怪，因為整個房子改建成現在這樣的模樣了，遠遠不是賴清德當初所談的工寮形式，而要捐出來，一定要有一些特別的價值或者意義，但品味差，也不是真正礦工，生活在那個地方，「所以我們現在看起來，似乎只有唯一的一個理由，就是那是他的出生地、他的成長地，他是一個偉人嗎？」

陳致曉直言，賴清德是一個副總統，副總統官很大沒有錯，但社會去評價一個人是否為偉人，應該不是看官當多大，但賴清德似乎把官當很大這件事情當作一個偉人的重要指標，因此可以看到本來有一個路標叫作副總統誕生地，現在路標已被遮起來了。

▲賴清德萬里老家。（圖／記者郭世賢翻攝）

陳致曉說，「但是你想想看，他真的是把自己當作偉人，副總統誕生地就可以變成一個博物館嗎？特別是他所談的公益信託，事實上，產權也是他自己，並沒有真正把它捐出來，他只是想保住那個房子、不要被拆，重點就是在避風頭。」

陳致曉也談到2019年7月台南市府要強拆他們家，當時他的母親在一周暴瘦不到30公斤。陳致曉指出，家中的樓梯扶手是「櫸木扶梯」，用特別工法做的，南應大、成大的建築系老師來看時，也都覺得很不得了，要想辦法保存，然而母親深知拆遷擋不住，因此同意把家裡最精華的部分捐給政府，產權也送給政府，讓精美房子留作公共藝術，但台南市政府與鐵工局卻互踢皮球。

▲陳致曉2020年7月22日舉辦「南鐵家園守護晚會」。（圖／記者林悅攝）

陳致曉透露，拆遷當天，政大徐世榮教授在現場跟拆遷人員說，還在跟台南市政府談要保留一部分作為公共藝術，因此不能拆，對方說今天不會拆、人先離開，沒想到他的父母前腳剛走，房子就被拆了。

陳致曉表示，看到直播，打電話拜託現場拆遷隊不要拆客廳，沒想到隨後客廳就被破壞。之後他再致電拜託，不要破壞到扶手，「我看到他們刻意用怪手，把那個扶手弄成一節、一節、一節的！我那一天就充分感受到這個政府對於我們的恨意！」

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