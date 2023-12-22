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中美電子戰機南海大鬥法　廈門氣象雷達躺槍瞬間變雪花

▲▼解放軍運-8電子戰機。（圖／翻攝自日本防衛省統合幕僚監部官網）

▲解放軍運-8電子戰機。（圖／翻攝自日本防衛省統合幕僚監部官網）

軍武中心／綜合報導

中國一架運-8電子戰機和美軍的EP-3E電子偵察機在南海進行一場電子對抗，在兩架戰機不斷散發大功率電磁信號下，廈門一座氣象雷達受到嚴重干擾，瞬間整個信號變成「雪花」，呈現各種異常信號。

這項消息近日在大陸軍事論壇引起討論，甚至直接流出受到信號嚴重干擾的廈門氣象雷圖。內容指出，這是最近發生在南海的一場中美電子對抗，解放軍的運-8電子戰機與美軍EP-3E電子偵察機進行一場近乎實戰的較量，而上空激烈的電子對抗，影響之大導致福建廈門的雷達站受到嚴重干擾。

▼受到中美電子戰機嚴重干擾下，廈門一座氣象雷達呈現「雪花」異常訊號。（圖／翻攝自騰訊軍事）

▲▼中國各軍事論壇流出廈門一座氣象雷達受到嚴重干擾，起因是運-8電子戰機和美軍的EP-3E電子偵察機在南海進行大鬥法。（圖／翻攝自騰訊軍事）

消息一出讓大陸軍迷眼睛一亮，興奮高喊現今中國電子戰機已能夠一對一和美軍電子戰機交手而保持均衡態勢。據了解，目前中國空軍有兩款典型的電子戰裝備，分別為殲-16D電子戰機以及此次事件主角運-8電子戰機，外界認為就電子干擾而言，殲-16D作為多用途戰鬥機發展來的一款電子戰機，其能力比不上運-8電子戰機。

公開資料顯示，運-8電子戰機是由運-8改型而來，仰賴原機擁有20噸的載重能力，以及十多米長貨艙，因此運-8電子戰機擁有充足的空間和載重裝載電子設備，甚至還能安裝輔助動力系統專門發電。該機近年最被廣泛討論的戰績，無疑是曾在東海成功模擬超過200架戰鬥機的雷達信號，讓日韓國空軍急忙派遣大量戰鬥機應對，卻未能發現目標。

針對此次被軍迷戲稱為南海「電子競技」的事件，大陸知名軍事專欄「東方點兵」撰文透露，這並不是運-8電子戰機和美國EP-3E電子戰機第一次交手，在過去幾年當中，類似的鬥法在中國周邊空域上演的次數無法統計，保守估計有數十次，「事實上對於電子戰機來說這已經是實戰。」

▼美國空軍EP-3E電子偵察機。（圖／路透）

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