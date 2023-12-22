菲律賓啟用首座「日製空中雷達系統」劍指中國　監控南海能力大增

▲菲律賓啟用日製空中雷達系統，提高監控南海海空活動能力。（圖／翻攝自Philippine Air Force）

文／中央社

菲中南海爭議持續升溫，馬尼拉向日本採購的首座空中監視雷達系統20日移交啟用，未來雷達監測範圍將涵蓋整個菲律賓群島，提高菲律賓監控南海及區域內海空活動的能力。

菲律賓空軍20日在位於呂宋島西北部拉烏尼昂省（La Union）海岸的華勒斯空軍基地（Wallace Air Station）舉行空中監視雷達系統移交啟用儀式。

這座空中監視雷達系統在前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）任內簽約，由三菱電機公司製造，採購案涵蓋3座固定式遠程空中監視雷達和1部移動式空中監視雷達。

除了位於呂宋島西北部的固定式空中監視雷達系統，其餘3座空中監視雷達預計未來2年內將建置於另外3個基地。

出席儀式的菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）指出：「這座系統很重要，因為它將使我們能夠看到300海里以內我們領空被入侵的情形，並與我們的其他系統連動。我們不僅可以更清楚掌握西菲律賓海的情況，還有菲律賓其他的海空領域。我們將會知道誰正在進入（菲律賓海空領域），還有進來的究竟是什麼。」

西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的區域，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

▲菲律賓國防部長鐵歐多洛（圖右二）。（圖／翻攝自Philippine Air Force）

鐵歐多洛致詞時說，日本首相岸田文雄11月訪菲時宣布，菲律賓將是日本4月創設「政府安全保障能力強化支援」（OSA）框架後，第一個援助的國家。日方屆時援助的海岸監視雷達將由菲國海軍接收使用。

他表示，菲日兩國之所以合作，是因為雙方擁有共同的價值觀，反對其他國家圖謀單方面侵吞南海國際水域，其中還包括菲律賓專屬經濟海域，「運用迂迴和牽強的法律論據，（把南海和西菲律賓海）當成是他們的」。

鐵歐多洛未直接點名任何國家，但菲律賓日前指控中國海警向菲方赴仁愛暗沙補給的船隻及海巡隊巡邏艇發射高壓水柱，南海緊張情勢急劇升高。菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）也說，馬尼拉向北京做出的外交努力「正朝不利的方向發展」。

鐵歐多洛說：「我們將非常努力地加速菲律賓和日本間相互准入協定（RAA）簽署。我們希望儘快把它提交給菲律賓參議院核准。」

RAA允許簽署方相互部署軍隊、加速防務安全合作，並允許雙方部隊規劃和執行更大規模、更複雜的軍事演習和部署。

另外，針對中國外交部發言人汪文斌19日說，近期中菲在南海「發生了一些事態，完全是菲律賓蓄意侵權挑釁製造事端，責任在菲方」，鐵歐多洛會後受訪時主動回應表示：「只有中國相信他們自己說的話。」

鐵歐多洛說：「事實和真相是，世界上沒有任何一個國家明確支持他們（中國）對整個南海的主權主張。」

日本防衛省防衛裝備廳官房審議官西脇修代表防衛大臣木原稔致詞表示，這座空中監視雷達系統是日本批准「防衛裝備移轉三原則」以來，首度完成整套防衛裝備出口。

日本政府於2014年通過「防衛裝備移轉三原則」，為日本輸出防衛裝備及參與國際聯合研發排除法律障礙。

西脇修說：「日方知道，包括中國海警在內的中國船隻阻撓菲律賓船隻行動的通報頻頻發生。日方重申，對這類加劇區域緊張的行為表示嚴重關切。」

他表示，在自由開放的印太地區遠景下，日本將持續為強化菲律賓的安全防衛能力做出貢獻。