寒流發威睡覺包緊緊？　專家曝「8大好處」：再冷都該裸睡

▲裸睡好處多，因此專家建議，無論天氣再冷都應該裸睡。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

台灣各地受寒流影響，天氣冷颼颼，不少人無論是在室內外，都將自己裹得像粽子一樣禦寒，不過睡眠專家卻表示，無論天氣再冷，裸睡都能讓人睡得更好。

據《紐約郵報》報導，睡眠專家馬戈（Sammy Margo）解釋，一個人的體溫對其睡眠時長十分重要，「這和你的晝夜節律有關，因為生理時鐘控制著人們的睡眠週期，在冬天裸睡有助於降低體溫，讓身體發出進入睡眠狀態的訊號，促使人們進入深度睡眠」。

此外，Healthline網站指出，裸睡還能減輕壓力和焦慮、防止體重增加、降低心臟病和糖尿病的風險、促進陰道健康、提高男性生育能力、增強自尊等，更重要的是，肌膚在接觸寢具後，會刺激分泌與愛情、親密關係相關的催產素，不僅帶來身體上的滿足感，也有助於增進情感上的親密感。

著名Podcast主持人穆迪（Liz Moody）也推薦一種名為「circ walk」的步行方式，只要在早晨醒來時到戶外快速散步，陽光就可以幫助人們平衡晝夜節律，「這種步行方式會讓你的生理時鐘知道現在是什麼時間，不僅調節能量水平和睡眠，而且有助於整體生物節律的平衡」。