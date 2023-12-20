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鐵花新聚落明年全新面貌「華麗變身」　提供優質遊憩空間

▲鐵花新聚落明年度將以全新面貌與大家見面。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲鐵花新聚落明年度將以全新面貌與大家見面。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為促進鐵花新聚落整體規劃，提供民眾及遊客最佳遊憩環境，台東縣政府爭取1,680萬經費進行商店群建物及廣場鋪設等相關基礎設施改善，賦予場域全新面貌。同時，結合步道區及方形廣場將重新公開招商，引進貼合台東特色的攤商市集，營造一個閒適漫遊的徒步空間，台東縣政府表示，預計於明年第一季重新營業。

縣長饒慶鈴表示，鐵花新聚落作為台東很重要的指標場域，它位於市中心的中心，結合周圍體育園區、台東故事館、鐵道倉庫群、新生公園等空間，一直是縣府投注大量心思營造的公共空間，不只是遊客最喜歡的地方，也是在地居民生活的一部分。這次除提升硬體設施，縣府也重新規劃攤商市集管理，各維持40攤的規模，未來則將進一步優化，把鐵花步道兩旁的攤商遷移至重新整建完成的機關車庫旁草皮區，以森林市集的型態經營。

台東縣政府交通及觀光發展處指出，鐵花新聚落包含了徒步區、山海鐵馬道、魅力商店群、TTstyle波浪屋以及微光集，是結合在地農產、原民特色、美食、手作、音樂的公共空間。微光集在9月初因海葵颱風重創而毀損，縣長饒慶鈴除支持舉辦音樂會募款外，縣府也爭取1,680萬經費，針對周邊商店群建物牆面、方形廣場的場地舖面、燈光與電力系統等，做全面的修繕，後續將以全新面貌與大家見面。

此外，連結鐵花新聚落的新生公園使用率較低，也將於明年啟動改造。交觀處說到，今年台東藝穗節Uni優尼客當代馬戲團在此表演《依舊升起，依舊落下》，吸引大批觀眾，加上周邊就是台東秀泰影城商圈，是市區人潮重要集散地點，將朝向舉辦多元活動的廣場方向做整體規劃。

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