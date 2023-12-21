最美199縣道「牡丹森之旅」　2023最後一檔限定遊輪巴士

▲屏東縣政府推出【最美199縣道-牡丹森之旅】郵輪巴士路線 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府推出【最美199縣道-牡丹森之旅】郵輪巴士路線，自12月23日起，每週六發車共計8梯次，每梯次限量40人，1人699元，籲請民眾把握機會。

屏東縣政府表示，這次「牡丹森之旅」郵輪巴士，以充滿自然風情的199縣道為發想，蜿蜒於山林之間，未被過度開發，依然保留著原始風貌，讓民眾沿途欣賞199最美麗的景觀。

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縣府交通旅遊處表示，這次路線首站來到「東源遊樂區」，著名特殊景觀-水上草原是因地底湧泉終年不絕，盤根錯節的水草，形成下面是水、上面是草，想跟忍者一樣行走在水上，特殊體驗讓人一試難忘！

接著到蓊鬱高大的桃花心木森林及植物種類豐富的溼地生態區、品嘗道地牡丹部落風味餐。下午到四重溪，製作獨一無二的洋蔥染布，等待染布期間，前往重溪溫泉區。

2023年冬季推出最後一檔次的期間限定遊輪巴士，名額有限！相關活動訊息可至活動官網查詢（https://reurl.cc/5O0jA7）或屏東旅遊網（https://www.i-pingtung.com/hakkatour），或下載「屏東go好玩」及「屏東公車」等APP掌握第一手活動訊息。