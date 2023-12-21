女富商500萬搶案幕後者離奇墜樓亡　弘仁會23歲大哥遭判8年

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖區3月發生500萬元搶案，謝姓女子先後到2家銀行提領現金，卻遭陳、莊、黃、邱姓男子持辣椒水劫走，2個月後弘仁會李子軒也遭逮，而幕後主使嘻哈樂團羅姓主唱，搶案翌日墜樓身亡，5人遭起訴。士林地院今（21日）宣判，依結夥3人以上攜帶兇器強盜罪，判處李有期徒刑8年，其餘4嫌分別判處7年6月至7年10月有期徒刑。

今年10月法院開庭，5嫌均坦承犯行，謝姓女子、文姓男子本以證人身份出庭，因5嫌不爭執證據能力，蒞庭檢察官當庭捨棄詰問權，謝女與文男直接離席領證人旅費。

▲謝姓女富商出庭表示無奈。（資料圖／記者黃宥寧攝）

留著及肩短髮謝女接受《東森新媒體ETtoday》訪問時無奈說，至今仍不知道為何有人要搶她的錢，且遭搶的錢都是向朋友借的，準備開車行，並不是什麼富商，如今無法開店只能當一般上班族。

而年僅23歲有弘仁會背景的李子軒坐在被告席，見到3名友人到庭關心，還不忘以「挑眉」方式向朋友打招呼，期間數度還與旁聽席年輕辣妹眉來眼去，輕鬆模樣讓人難以想像他是否自知涉嫌重案。

法院經數月審理，依結夥三人以上攜帶兇器強盜罪 ，判處李子軒、陳哲銘、莊逸辰、黃偉傑、黎業鵬各有期徒刑8年、7年8月、7年6月、7年10月、7年8月，扣案辣椒噴霧1瓶，犯罪所得500萬元沒收。至於，黎另又犯行使偽造私文書罪，處有期徒刑肆月，可易科罰金。

起訴指出，25歲羅姓男子（3月24日死亡）在3月某日知悉25歲文姓、23歲曾姓男子與43歲謝姓女子將在銀行提領鉅款，立刻指示李子軒在同年月19日以Telegram向陳哲銘共組強盜集團，陳則聯繫莊逸辰、黃偉傑、黎業鵬策劃強盜計謀。

▲嫌犯謀劃搶走500萬，狼狽落網。（資料圖／記者郭世賢攝）

同年月21日居於幕後的羅男指示李，向陳告知行搶對象將在華南總行領錢並說明文男、曾男外觀特徵，再由陳駕駛車輛搭載莊到中正區重慶南路附近跟蹤，蒐集行搶對象行車習慣、日常作息，同時陳為避免員警追緝，向李提議購買權利車，羅答應後出資9萬元，莊再到桃園某車行以10萬5000元購買車，作為犯罪工具。

案發當天下午1時許，42歲謝女先到國泰世華南港分行提領500萬（以好市多購物袋裝），同日下午2時許，前往第一銀行新湖分行提領195萬時，陳等人見機不可失，陳叫莊將車停在文男駕駛的BMW M5跑車後方，黎、黃下車，陳立刻持辣椒噴霧朝文男臉部噴，再由黎上車將500萬拿走，黃則負責把風，同日下午4嫌落網；5月23日弘仁會23歲李子軒遭逮捕，被搶的500萬元和未行搶得手的195萬元全數查扣。