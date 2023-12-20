兒時玩伴變船隊少東！他設局綁架勒贖500萬　菸燙凌虐全程直播



▲警政署長黃明昭20日下午到刑事局視察掃黑成果。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

2024年選舉將屆，警方為打擊地下選舉賭盤淨化選前治安，展現政府打擊犯罪決心，警政署通令全台警察機關12月6日至15日執行「全國同步肅槍、掃黑、打詐、緝賭行動專案」，動員全台警力強力掃蕩各式非法黑槍、幫派組織、詐欺及選舉賭盤案件。

警政署長黃明昭20日下午到刑事局視察專案成果；黃明昭致詞指出：本專案期間共查獲槍砲案件48件、各式非法槍械68枝、改造場所3處；掃黑部分動員全國警力1萬557人，執行治平專案69件、其中統促黨成員涉及暴力恐嚇民眾案件有4件，查獲犯嫌436人，查扣贓款512萬餘元。

黃明昭指出，本此專案掃蕩黑幫竹聯幫、天道盟、太陽聯盟、風飛砂幫、黑人家族及部分地方黑幫角頭，並掃蕩幫派犯罪組織所圍事經營與經常活動處所共計2,537處；打詐部分全國共查獲264件1452人到案、並查扣不動產5處、車輛22輛及9102萬餘元；選舉賭博、六合彩簽賭、網路賭博等案件共查獲696件1815人到案，查扣賭資3526萬餘元，清查後台電磁紀錄下注總規模548億餘元。

今年6月28日、龜山警方偵辦轄內一起漁業公司少東遭擄勒贖案，經查為竹聯幫弘仁會林男（39歲）與少東杜男（39歲）當年為兒時玩伴混跡基隆地區，後來杜男掌管家裡有近海漁船船隊的漁業公司後身價暴增，林男覬覦杜男身家闊綽，趁他從龜山區住家出門時，噴灑辣椒水及毆打將他擄走。

杜男被押走後遭到弘仁會幫眾上束帶押往新北市淡水某成員住處拘禁，期間並用菸蒂燙臉、鎮暴槍開槍射擊身體凌虐，涉案成員甚至透過手機撥打LINE視訊給被害人女友，直播肉票遭凌虐過程給家屬看，恐嚇被害人女友交付兩百萬元贖金，家屬快速準備好贖金要求綁匪放人，林男見杜家籌款太快，又把贖金提升到500萬元，杜家人痛罵綁匪「沒信用變來變去，我們要報警救人」，弘仁會幫眾見激怒家屬報警苗頭不對，當天晚上開車將杜男丟包到中山高林口第二交流道旁忠義路釋回。

龜山警方獲報後緊急成立專案小組，擴大調閱監視器蒐證後在12月6日發動多波拘提弘仁會林嫌等6人到案，警方查扣手機7支、鋼珠彈1包、刀械一批、棍棒一批、商業空白本票2本、空白借據1本、安非他命、K他命混和咖啡包等證物，警訊後依觸犯擄人勒贖、組織犯罪條例等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

此外，刑事局偵六大隊查獲陳姓主嫌涉嫌以市售模擬槍改造成有殺傷力的長短槍枝，總計查扣非制式槍4枝、模擬槍1枝、子彈109顆、槍枝零件一批及電鑽、研磨機等改造工具一批、該局偵九大隊查獲毛姓組頭開設亞錦賽棒球賽賭博案，共查扣手機43支、電腦30臺、現金212餘萬元。

刑事局偵四大隊則查獲竹聯幫仁堂明仁會田姓主嫌等7人成立暴力集團案，查扣愷他命3包、毒品咖啡包21包、毒果凍30包、刀械等證物。刑事局偵七大隊查獲賴男等人涉嫌詐欺案，共查扣銀行存摺、帳冊、轉帳交戰手冊、手機、筆電、公司大小章、虛擬貨幣交易契約及現金新臺幣235餘萬元。

警政署表示，治安維護是持續性工作，選前除配合各項選務工作、確保選舉活動順暢，本次專案加強掃黑、肅槍及清查選舉賭盤案件，有效遏制選舉賭盤影響選舉，警政署將持續蒐報選舉賭盤情資並嚴加查緝，嚴防有心人士操弄賭盤妨害選舉公平。

【其他新聞】

►賣7輛名車全撞爛出險千萬！這家車行真的有鬼 警揭詐保真相

►獨／人體菸灰缸！竹聯淫煞強拍少女凌虐片 逼交50萬「退幫費」

►爆乳辣媽網售毒咖啡被捕畫面曝 白短褲露大腿還不忘拎包包

