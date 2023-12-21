2024龍年「1生肖」要小心一整年！　容易遭陷害

▲2024年運勢分析，生肖屬狗明年一整年容易發生壞事，需要留意。（示意圖，非當事人／記者周宸亘攝）

記者邱晟軒／綜合報導

新的一年，運勢將隨著時光的推移而變幻，有人將面臨努力奮鬥的契機，踏實穩健；有人可能需時時保持警覺，小心應對挑戰。對此，塔羅牌老師艾菲爾公開十二生肖2024運勢分析，其中特別點名生肖屬狗的民眾，明年一整年容易發生壞事，要留意遭小人陷害。

❤生肖鼠：名利雙收❤

生肖鼠的朋友在2024年有著亮眼的整體運勢，可以在各個領域取得成就，獲得名利的回報。 但也要小心周圍的小人，不要讓他們破壞你的好運。



❤生肖牛：低調行事❤

生肖牛的朋友在2024年要注意太歲犯，整年要保持低調，避免意外和風險。 在交友方面要謹慎，不要為他人擔保或借貸。 女性生肖牛的運勢較好，男性生肖牛要警惕職場上的陷阱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

❤生肖虎：安全第一❤

生肖虎的朋友在2024年要特別注意安全問題，因為是龍年，可能會有一些挑戰和競爭。 家中有長輩的朋友要關心長輩的健康，給予更多的照顧。 虛歲逢9的朋友要小心應付各種困難，可以戴紅繩化解不利的流年。



❤生肖兔：福氣滿滿❤

生肖兔的朋友在2024年有著非常好的整體運勢，有吉人天相，有利於事業和財運的發展。 想要賺錢和健康的朋友都能達到自己的目標，福氣滿滿。 運勢強勁時要保持謙虛低調，避免浪費和招惹禍事。



❤生肖龍：小心謹慎❤

生肖龍的朋友在2024年由於犯太歲，整體運勢要格外小心謹慎。 需要在年頭到年尾保持警覺，避免不必要的風險。 特別是虛歲49歲和虛歲73歲的朋友，更要注意健康和交通安全。 戴上紅繩或紅腰鏈，以化解一些災厄，也可以考慮安太歲，希望能逢兇化吉。



❤生肖蛇：桃花旺盛❤

生肖蛇的朋友在2024年有著光彩照人的整體運勢，從年頭到年尾都散發著風采。 然而，雖然桃花運亮眼，但也要小心不可因此而陷入一些風波和糾紛中。 需要保持謙虛的態度，避免引來不必要的麻煩。



❤生肖馬：冒險行事❤

生肖馬的朋友在2024年受到天狗星的影響，需要格外小心謹慎。 不宜冒險行事，應避免衝動和僥倖心理。 要與正直益友為伍，遠離巧言令色的朋友，也應杜絕與不良的伙伴交往，以免影響個人形象和職場威信。



❤生肖羊：喜氣洋洋❤

生肖羊的朋友在2024年是一個充滿福氣和喜氣的一年，受到天德星和福德星的拱照，整年運勢順遂，光彩照人。 在這個年份，你會明顯感受到福氣和順遂，是個可喜可賀的好運年。 在運勢強勁的時刻，請全力以赴，把握各種機會。



❤生肖猴：文思泉湧❤

生肖猴的朋友在2024年有著非常強勁的運勢，受到華蓋星的影響，整年光彩照人，文思泉湧。 對於學業和事業都有著良好的發展，考試金榜題名的機會十分有利。 這是一年因名得利的好運，建議充分把握各種機會。



❤生肖雞：喜事不斷❤

生肖雞的朋友在2024年有著非常好的運勢，受到紫微星、龍德星和地解星的臨照。 這是一年喜事不斷，財源廣進，意從人願，事業發展順利的年份。 吉星的加持使得所有事情都能逢兇化吉，大事化小，轉危為安。 然而，在得意的同時也要保持謙虛，慎防失意的可能性。



❤生肖狗：小心小人❤

生肖狗的朋友在2024年要注意在龍年可能會有犯太歲的現象，整年容易發生一些不好的事情。 要小心身邊可能出現的小人陷害，特別是在職場、朋友間以及感情中都需要提防。 「喜假愁真」，在喜慶的背後要保持警覺，避免被小人所害。



❤生肖豬：幸福美滿❤

生肖豬的朋友在2024年有著非常不錯的運勢，受到紅鸞星和月德星的影響，帶來各方面的好運。 尤其在感情和家庭方面，可望迎來幸福的局面。 要注意的是2024年有些開銷較大，可能會有一點小破財。