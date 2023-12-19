5星座衰爆「2024大破財」！車禍賠錢、股票敗光光

▲顧好荷包！5星座被點名2024年恐遇大破財。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

2024年即將到來，塔羅牌老師艾菲爾示警，理財需謹慎為重，特別小心可能帶來破財之災的因素，並點名「5大星座」要顧好荷包，因為在新的一年恐面臨大破財，像是朋友借錢惡意拖欠，交通意外賠錢了事，以及投資失利股票慘賠等等。唯有謹守理性金錢觀、堅持財務計畫，才能遠離衰運纏身。

「5星座」衰爆！2024年小心破財之災，艾菲爾提醒，請同時參考太陽及上升星座：

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第5名：巨蟹座

明年要關注自己的家庭開銷，可能因家人需要或意外而增加支出，像是過年過節需要買些禮物或請客，也可能是面臨家人生病或意外需支付一些醫療費或保險費。建議巨蟹座2024年要節約用錢，勿過於奢侈或浪費，多為自己及家人留些備用金。

第4名：射手座

2024年請好好控制自己的旅遊花費，別因好奇心或冒險精神而去到一些旅費昂貴或危險的地方，造成預算超支或意外發生。例如，你可能因想體驗一些特別或刺激的活動而砸大錢，或可能因未做好旅遊計畫而遭逢一些突發事件，需支付額外費用。建議射手座明年要合理安排自己的旅遊計畫，不要盲目追求刺激，多評估自身的財務狀況及能力。

▼射手座可能因花大錢旅遊而沒錢。（示意圖／記者李佳蓉攝）

第3名：天秤座

新的一年在人際關係上可能遇到壞朋友借錢不還，甚至惡意拖欠或消失。這些人可能以各種理由或藉口向你借錢，如生病、失業或家裡有困難等等，看中天秤座心地善良又有同情心一定不會拒絕。建議你2024年要學會拒絕和斷絕與不良朋友往來，否則會讓自己陷入財務危機。

第2名：獅子座

小心無妄之災，明年獅子座可能會因一些意外或誤會而捲入麻煩中，不得不花錢了事，像是衰遇交通事故或法律糾紛，而需要支付一筆賠償金，或可能因被陷害或毀謗而需要請律師打官司。建議2024年保持低調和謙虛，不要招惹是非和樹立敵人，多注意自身的言行與安全。

第1名：金牛座

金牛座在新的一年不要盲目追求高收益的投資項目，否則恐會遭遇投資虧損的風險。股票市場也不是你的運勢所在，容易受到市場波動的影響，導致買高賣低、損失慘重。建議你明年要謹慎理財、避免冒險和太貪心，多做功課，選擇穩健可靠的投資方式，才不會荷包空空。