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揭「傅家王朝」農地變籃球場再變豪宅停車場　范雲批花蓮縣府失職

▲▼立委范雲舉行「傅家農地違法變豪宅停車場！縣長違法十年、做賊喊抓賊，被檢舉才合法ing？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲范雲舉行「傅家農地違法變豪宅停車場！縣長違法十年、做賊喊抓賊，被檢舉才合法ing？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委范雲21日偕同不分區立委候選人召開記者會，踢爆花蓮縣長徐榛蔚與丈夫花蓮立委傅崐萁知法犯法、農牧用地變豪宅停車場，更用花蓮縣府行政權掩護非法行為，放任兩任同一家縣長的自家土地違法使用10年，直至去年被檢舉，才試圖利用寬限期「就地合法」，企圖以休閒農場名義轉型。范雲也至監察院檢舉，花蓮縣政府明顯失職之情事。

▲▼傅崐萁家農地違法變豪宅停車場、籃球場。（圖／范雲辦公室提供）

▲▼傅崐萁家農地違法變豪宅停車場、籃球場。（圖／范雲辦公室提供，下同）

范雲指出，花蓮縣長徐榛蔚所持有的農牧用地，十年間長出碎石地、柏油鋪面，更變身成為傅家豪宅停車場。而花蓮縣府做為地方主管機關，理應維護地方農地使用，卻放任兩任同一家縣長的自家土地違法使用十年，直至去年被檢舉，才試圖利用寬限期「就地合法」，自己審查自己、自己合法自己的行為非常可恥。

記者會上，范雲指出，花蓮縣吉安鄉有一棟於農地間拔地而起的高樓、花蓮人戲稱為「九五至尊」大樓，為花蓮縣長徐榛蔚與丈夫傅崐萁所有。而這棟大樓旁的農牧用地，使用分區為特定農業區、使用地類別為農牧用地，依法應農用，卻曾經成為傅家私人籃球場，因為被縣議員參選人踢爆，立刻將藍球框移開，現在則成為縣長家的300坪豪華停車場。

范雲說，花蓮縣政府宣稱從2007年至2022年之間，該地從未被檢舉，所以從來不知道該農地未農用、更沒罰過半毛錢，直到去年底因被檢舉才開罰。但依〈非都市土地使用管制規則〉第5條規定，縣政府有權責管制土地的使用、當地鄉公所要隨時檢查，縣府也應成立聯合取締小組，定期查處違反土地使用管制案件，她痛批，花蓮縣政府明顯失職，放任農地被傅氏夫婦糟蹋。

民進黨不分區立委候選人郭昱晴則拿出google街景佐證，該地在2009年還是草地；徐榛蔚在2006年、2012年陸續購入土地，2013年就變成碎石子地、開始做為停車使用，2019年乾脆直接鋪上柏油，2022年甚至放上籃球框、畫上籃球場地框線，該農地違法未作農用，違法至少超過10年。

范雲表示，2012年徐榛蔚縣長所持有的「農地福吉段108地號」仍有耕作事實，徐依「國有耕地放租實施辦法」第6條，以耕地所有權人的身份，藉此租用旁邊800坪大的國有土地，一租到國有土地後，該地2013年就不再農用，開始鋪上碎石、搖身一變，變成自家的豪宅停車場。

范雲指出，藍營辯稱符合農地農用，已共同申請開發休閒農場，沒有違法，而是「正在合法中」，但依「休閒農業輔導管理辦法」第17條規定，休閒農場之農業用地面積不得小於1公頃，該區申請中的土地面積，剛好突破門檻，共1.03公頃，一旦扣掉800坪國有土地、僅剩0.77公頃，將不符休閒農場申請規定，目前豪宅停車場就無法「就地合法」，這根本就是佔國家土地便宜的行徑。

范雲更強調，由於10公頃以下的休閒農場，申請程序由地方政府審核，因此這項申請案，將發生傅家主政的花蓮縣府，審查自家縣長的「非法農地轉合法休閒農場」情事，想當然，一定能讓縣長自家違法的農地停車場就地合法。

▲▼傅崐萁家農地違法變豪宅停車場、籃球場。（圖／范雲辦公室提供）

▲▼傅崐萁家農地違法變豪宅停車場、籃球場。（圖／范雲辦公室提供）
 

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