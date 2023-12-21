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對試射ICBM超滿意！金正恩鼓勵導彈部隊　金與正譴責聯合國安理會

▲▼金正恩18日攜愛女金主愛視察ICBM火星-18型試射。（圖／CFP）

▲金正恩18日攜愛女金主愛視察ICBM火星-18型試射。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩18日前往平壤，視察採用固態燃料的洲際彈道飛彈（ICBM）「火星-18型」試射。事後，金正恩將執行發射命令的部隊召至勞動黨總部，稱讚其守護國家主權有功。北韓試射後，聯合國安理會召開緊急會議，以強烈措詞譴責北韓的舉動；對此，金與正也在談話中連番表達遺憾。

根據北韓官媒《朝中社》，金正恩昨（20）日將負責執行導彈發射的飛彈總局第2紅旗中隊召至朝鮮勞動黨中央委員會總部大樓，鼓勵該支部隊接下戰鬥命令後守護國家主權，「當敵軍以核武挑釁我方時，如何毫不猶豫地以核武作為反擊，不僅展現了我國（北韓）具有攻擊性的應對方式，也清楚說明我國核武戰略的進化。」

金正恩強調，「守護國家尊嚴、國家主權、國家利益，只有依靠強調的力量才能確實獲得保障。我們不能懼怕任何的敵人，且無論敵方在何處，都應該要『先發制人』攻擊，具有如此的實戰能力和作戰態勢，才能談及真正的防衛武力、守衛和平。」

▲▼北韓朝鮮勞動黨副部長金與正。（圖／達志影像）

▲北韓朝鮮勞動黨副部長金與正。（圖／達志影像）

面對北韓再度發射ICBM，包括美國、日本、南韓、英國等10國透過聯合國安理會發表聲明，表示無法再容忍北韓接連研發核武、侵犯人權、惡意網路活動。對此，金正恩胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正今（21）日也透過《朝中社》發表談話，表示對於聯合國安理會的聲明內容感到遺憾。

金與正表示，「觸發朝鮮民主主義人民共和國（北韓）做出如此舉動的主要動機在於美國、大韓民國（南韓）的挑釁行為，然而聯合國安理會卻對此視若無睹，只針對行使國家自衛主權的我國召開會議，（我）真是感到萬分遺憾。」

金與正談道，「聯合國安理會遵照美國和其附隨勢力的無賴要求，逕自召開公開會議、將朝鮮民主主義人民共和國行使國家主權視為問題，對此我感到非常不滿，且予以強烈譴責。」

金與正認為，安理會應當向美國、南韓不負責任的態度與行為究責，且國際社會應當批判美國與南韓。

至於美國與南韓在核磋商小組（NCG）第二次會議上，做出將核武作戰納入明年度聯合軍演腳本的決定，金與正也開嗆表示，美國與南韓從現在起得開始煩惱，北韓將如何應對，似乎暗示北韓還會以其他軍事挑釁行為回應美國與南韓。

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