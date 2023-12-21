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4縣市豪大雨！清晨9.7℃寒流凍全台　今晚最冷探6度

（圖／氣象署）

▲今晨真實色影像衛星雲圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

北北基宜豪大雨特報，12縣市低溫特報！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新北市石門的9.7度，且持續下降中。氣象署提醒，今晚到周五清晨是這波寒流影響最明顯的時候，北台灣低溫僅8、9度，中部及花蓮10、11度，南部及台東12、13度，空曠地區可能再低1、2度。

►低溫特報：

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【橙色燈號（非常寒冷）】

基隆市、新北市、新竹縣有6度以下氣溫發生的機率；桃園市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

【黃色燈號（寒冷）

台北市、新竹市、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，連江縣有6度以下氣溫發生的機率。

豪雨特報：台北市

大雨特報：基隆市、新北市、宜蘭縣

氣象署發布豪大雨特報，東北風影響，今日台北市山區有局部大雨或豪雨發生，基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。

氣象署指出，今日寒流影響，清晨北台灣11至13度，中南部13至15度，花東15至17度，局部空曠地區可能再低1、2度，白天北台灣整天溫度僅12、13度，其他地區高溫約17至20度，但也越晚越冷，今晚到周五清晨是這波寒流影響最明顯的時候，北台灣僅8、9度，中部及花蓮10、11度，南部及台東12、13度；南方雲系北移，北部、東半部、南部及中部山區有局部短暫雨，中部平地亦有零星短暫雨。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署預報，周五水氣稍減少，降雨範圍縮小到桃園以北、東半部及南部，不下雨空檔也會增加；周六南方雲系北移，水氣再增多，北部、東半部、南部及中部山區有局部短暫雨，中部平地亦有零星短暫雨。

氣象署表示，寒流影響期間，中部以北、東北部、東部2500公尺以上高山可能有路面結冰、霧淞的機率；山區最冷的時間約在今下半天至周六清晨，北部及東北部2000公尺以上山區亦有路面結冰、霧淞的現象，若低溫與水氣能配合，迎風面不排除有降雪的機率。

氣象署說，周六寒流稍減弱，各地天氣仍偏冷；周日大陸冷氣團南下，下周一至下周二清晨冷氣團影響，氣溫再度下降，北台灣整天溫度仍不超過20度，其他地區屬於早晚涼冷、白天溫暖舒適的溫度，迎風面基隆北海岸、東半部及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署預報，下周二白天冷氣團稍減弱，氣溫稍回升；下周二、下周三桃園以北及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲。

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