4星座男「易被綠茶婊拐走」！她一撒嬌…整票淪陷了

▲綠茶女愛撒嬌與溫柔可愛是慣用武器，讓男生們招架不住。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者李佳蓉／綜合報導

男女感情中最怕遇到小三、綠茶婊，讓人恨之入骨！女網友們可得小心看管了，《搜狐網》命理專欄即點名最容易「被綠茶婊拐走」的4大星座男，她們的做作矯情、喜歡裝可憐、拐彎抹角，看在某些男生眼裡全變成了可愛與溫柔，總能吸引他們心甘情願付出一切，加上撒嬌功力一絕，幾乎整票淪陷。

搜狐網盤點出「最容易被綠茶俘虜」4大星座男：

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1.巨蟹座

性格善良、對愛情充滿幻想與浪漫情懷的巨蟹座，渴望得到關愛與呵護，因此對於擅長撒嬌又溫柔的女生情有獨鍾，尤其是綠茶女細膩的一舉一動，都撩撥著他們的心弦，甘願付出所有。一向對愛情認真到底的巨蟹男，一旦被征服，就會全心全意照顧著對方，給予無止盡的溫暖與愛。

2.天秤座

追求和諧且平衡愛情關係的天秤座，談戀愛注重雙方必須互相理解和支持，剛好綠茶女的撒嬌與溫柔攻勢，讓他們徹底被擊潰，在嚐盡愛情的甜美果實後，就願意付出一切。綠茶女的體貼與包容正好填補天秤男內心的渴望，只要心被俘虜了，就會竭盡所能滿足對方的需求。

▲綠茶女有辦法讓一票男生秒淪陷。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

3.雙魚座

敏感又體貼的雙魚座，對愛情充滿浪漫想像。而心機高深的綠茶女就是有辦法觸動他們內心深處最柔軟的那一塊，讓他們傾心投入。本身喜歡被人呵護與照顧的雙魚男，對於綠茶女的溫柔無法抗拒，一旦淪陷了，就會付出所有為對方創造一個夢幻的愛情世界，感受彼此最真摯的愛意。

4.獅子座

擁有自信與領導力的獅子座，渴望得到他人的讚美與肯定，喜歡受人崇拜和仰慕，此時只要綠茶女一撒嬌與幾句讚美，就能讓他們感受到自己的重要性與價值，對方想要什麼通通大方給，並竭盡所能地照顧和保護對方，享受無盡寵愛與安全感。