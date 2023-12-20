侯友宜回擊賴清德「不要抹紅」　「兩岸護國神山是中華民國憲法」

▲國民黨總統候選人侯友宜參與首場電視政見會第二輪發言。（圖／民視提供）



記者崔至雲、陶本和／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜今（20）日在第二輪政策會時，回擊第一輪民進黨候選人賴清德、民眾黨候選人柯文哲的攻擊。他向柯文哲表示，自己絕對不會貪污；同時，他也向賴清德強調，兩岸的護國神山是中華民國憲法，不管是什麼共識，都是在憲法底下，「我反對一國兩制、也反對台獨」，堅守台灣民主自由，用嚇阻提升對話交流，不要抹紅，「我用一生守護台灣，不像你們變來變去」。

賴清德在政見會的第一輪發言時質疑侯友宜，「你口口聲聲說要照顧中華民國，卻又接受九二共識，你難道不知道，中國國家主席習近平在去年中共20大會上，再次強調九二共識就是一個中國原則，一國兩制完全沒有中華民國的空間」，如何用一個中國原則的九二共識，守護中華民國，「你都已經接受了九二共識，2350萬的國人哪裡有權力來決定台灣的前途？」

對此，侯友宜在第二輪開始時，首先回應對柯文哲、賴清德上一輪的攻擊。他表示，「柯文哲說他不會貪污，我當了43年公職，青年是永遠會要我守護的，柯主席請你記得，侯友宜絕對不會貪污」。

此外，侯友宜也回應賴清德，「我剛剛講得非常清楚，兩岸的護國神山是中華民國憲法」不管是什麼共識，都是在憲法底下，「我反對一國兩制、也反對台獨」，堅守台灣民主自由，用嚇阻提升對話交流，不要抹紅，「我用一生守護台灣，不像你們變來變去」。