點評侯友宜政見會表現　趙少康：身為副手的我與有榮焉

▲國民黨總統候選人侯友宜於政見發表會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024總統首場電視政見會稍早結束。國民黨副總統候選人趙少康認為，國民黨總統候選人侯友宜展現完全的自信心，國台語交錯、攻守俱佳，「讓身為副手的我也與有榮焉」。

趙少康說，侯友宜在這場政見會上點出大家的無奈與苦悶，不只今年的代表字是「缺」，現在人民的痛苦指數已創下十年來新高、貧富差距加大，連經濟成長率也創14年來的新低，難怪有六成以上的民意希望要政黨輪替。

趙少康指出，總統蔡英文執政七年多來「弊案不斷」，綠色執政早就成了「貪腐無能」的保證，民進黨總統候選人賴清德不只不思檢討，還宣示將延續她的路線，真是令人驚恐。對侯友宜要求對台獨表態，賴清德不只充耳不聞，還極盡抹紅對手之能事，刻意將「九二共識」斷章取義，誤導民眾。眼見自己民調已被「侯康」追上，又被柯文哲分走票源，賴清德只好露出他台獨工作者的本性，爭取基本教義派回歸。

趙少康認為，賴清德選的是中華民國總統，卻不依中華民國憲法保衛國家主權，為求一黨一人的政治利益，棄國家安全於不顧。至於說好的「政見發表會」，卻聽不到他對國家發展的長遠擘劃。

趙少康表示，明年的選舉就是「戰爭與和平」的選擇，而和平是唯一的正確答案，既然賴清德不願意以蒼生為念，公開放棄台獨主張、終結民進黨的台獨黨綱，那麼，中華民國的和平安全、繁榮與清廉，就由「侯康」來守護。