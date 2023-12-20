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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳建仁：9波全國打詐專案　偵破千件詐團、查扣犯罪所得逾21.8億

▲▼陳建仁出席「個人資料保護委員會籌備處」揭牌典禮。（圖／記者宋良義攝）

▲行政院長陳建仁。（圖／記者宋良義攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長陳建仁20日主持「112年度第5次治安會報」，並聽取「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」執行成效與策進作為報告。根據統計，今年6月至11月已實施9波全國性打詐專案，共偵破詐欺集團1,047件，查扣犯罪所得超過21.82億元；其中，目前詐欺案件以「投資詐欺」最為嚴重。陳建仁請相關部會持續透過跨部會合作，並結合民間力量，共同發揮「前端阻卻」及「後端查緝」功效，同時也要持續運用多元宣導素材對外詳加說明成果，強化社會溝通。

陳建仁致詞時表示，詐欺犯罪嚴重影響民眾生活及財產安全，已成為國人深惡痛絕的治安事件之一，他要感謝所有公私部門在這段時間的合作與努力，共同推動許多打詐策略，包括已陸續推動「分齡分眾識詐宣導」、「111政府專屬短碼簡訊」、「物流隱碼」技術、建置「遊戲點數防詐鎖卡平臺」，以及「攔阻境外詐騙電話及增設國際來話警示」、落實電信用戶資料查核（Know Your Customer）及推動金融機構科技防詐等預防措施。

另外，檢警調也強力打擊詐騙集團，在今年6月至11月已實施9波全國性打詐專案，共偵破詐騙集團1,047件，查扣犯罪所得超過21.82億元，至盼未來持續透過跨部會攜手合作，減少民眾受害機會。

陳建仁指出，防制詐騙無法一蹴可幾，目前詐欺犯罪雖仍處於高發階段，但相信在各部會及地方政府通力合作下，可以有效整合政府及民間各界資源，定能逐步抑制詐欺發生。行政院也會在人力及預算上持續給予更多支持，讓打詐更有成效、人民更有感。

陳建仁強調，隨著113年總統副總統及立法委員選舉將至，選情也愈趨白熱化，截至今年12月20日止，檢察機關受理妨害選舉案件已有2,122件、2,211人，為維護乾淨選風，請檢、警、調、廉、移等執法機關秉持依法行政原則，全力投入選舉查察工作，除了持續查緝賄選、防制暴力及斷絕賭盤外，更要積極防範假訊息及境外勢力的介入，以確保明年選舉公平、公正進行。

此外，陳建仁也要求相關機關能夠兼顧選舉治安工作及同仁投票權益，妥適規劃同仁勤務輪替及休息時間，使明年選舉能夠順利圓滿。

此次會議陳建仁也分別聽取法務部、內政部警政署、金融監督管理委員會、國家通訊傳播委員會及教育部說明「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」執行成效與策進作為，並表示，警政署統計近5年台灣詐欺犯罪呈現上升趨勢，其中又以「投資詐欺」最為嚴重，不僅影響民眾生活，也危害金融市場正常運作。

陳建仁提醒，近年來詐欺集團更結合AI深偽技術，冒用政經名人影像或創設帳號推播貼文，誘騙民眾匯款投資，請金管會持續與網路平臺業者溝通精進其投資廣告投放管理制度，落實投資廣告實名制，並針對「投資族群」加強識詐宣導；另請內政部、法務部及數位發展部等相關機關，強化科技偵查技術，以因應新型態詐欺犯罪。

最後，陳建仁特別感謝行政院羅秉成政務委員及相關部會所付出的努力，請各維護治安團隊持續透過跨部會合作，並結合民間力量，共同發揮「前端阻卻」及「後端查緝」效用，以遏止網路及投資詐騙案件發生。

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