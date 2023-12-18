監院巡察政院　陳菊指打詐「無有效對策」

▲監察院巡察行政院。（圖／監察院提供）

記者呂晏慈／台北報導

監察院長陳菊今（18）率監委赴行政院巡察，並關切詐騙議題，她指出，去年全台被詐騙金額近新台幣70億元，政府各單位對電商個資外洩、虛擬通貨成洗錢管道均無改善對策，盼盡早研修配套法令，建立跨部會平台。

陳菊提到，最近電商個資外洩嚴重，詐騙犯罪橫行，2022年全台灣被詐騙總金額將近70億元，希望政院能重視詐騙案件，修改法令或研議配套機制，保障人民財產與人身安全，「我們希望透過兩院共同合作，對於境內、外求職詐騙案件調查、建議事項等等，及早修改、研議相關配套法令，並建立跨部會合作平台和偵查窗口，挹注相關犯罪偵查人力支援，盡速完備處理機制」。

陳菊表示，今年1月至12月共通過15件彈劾案，被彈劾人數29人，依官階類別分，選任人員3人、政務人員3人、簡任人員8人、薦任人員12人、檢察官2人、校官1人。今年彈劾違法失職態樣大多貪瀆為主，計8案，約占53.3%，希望各機關強化宣導，避免民眾對公務人員有不良觀感，對國家信譽有所損害。

此外，監察委員葉大華及紀惠容也關切我國境內外求職詐騙囚虐案，呼籲行政院及早研修配套法令，並建立跨部會合作平台及專責窗口，挹注相關犯罪偵防人力資源，儘速完備處理機制，以保障國人生命財產及人身安全。

監察委員提出4項改善建議：第一，建立預警機制、檢舉專線及研擬通報義務；第二，整合數位法令，以利即時下架詐騙訊息；第三，整合跨部會系統相互勾稽、合作，加強查緝；第四，及時提供被害人協助，解決底層近貧青年困難處境。