邀女「到我家看龍銀」推床上瘋狂襲胸摸下體　噁心阿北下場曝

▲桃園市黃姓男子去年9月經由友人介紹認識同齡婦人，邀約出遊後佯稱要展示龍銀帶回住處，卻在違反婦人意願下乘機襲胸摸下體得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子去年9月間經由友人介紹，認識同為六十幾歲的婦人，兩人相談甚歡後，黃男邀婦人出遊，後藉故要展示收藏的龍銀帶婦人返家觀看，卻趁家中無人之際，在違反婦人意願下乘機襲胸摸下體得逞，婦人事後下體有撕裂等傷勢憤而報警提告；桃園地院審理時，黃男否認犯行，法官審結依犯強制猥褻罪，判處黃男有期徒刑10月，可上訴。

檢警調查，年逾60歲的黃姓男子於去年9月間，經由友人介紹認識同齡的婦人，同年月30日邀約婦人出遊，同日下午黃男佯稱家中有收藏龍銀，願意帶婦人至住處觀賞，婦人不疑有他欣然前往，未料進入屋內後黃男將婦人推至床上，在違背婦人意願下，徒手撫摸其胸部及下體等處，對婦人強制猥褻得逞；隔天，婦人感覺下體疼痛到衛福部桃園醫院驗傷，衛福部桃園醫院受理疑似性侵害事件驗傷診斷證明書，並通報桃園市婦幼隊，婦人製作筆錄後對黃男提告。桃園地檢署複訊後依妨害性自主罪嫌將黃男起訴。

桃園地院審理時，被告黃男坦承於案發日曾邀約婦人至其住處，亦坦承有徒手撫摸其胸部之事實，但矢口否認有何強制猥褻犯行，辯稱當時是婦人拉他的手去摸胸部，婦人還脫掉他褲子，以嘴幫其口交等語，矢口否認有摸婦人下體情事，其辯護人亦辯稱，婦人指控遭性侵害情節，前後證詞不一，足認婦人所述不足採信。

法官參酌衛福部立桃園醫院受理疑似性侵害事件驗傷診斷證明書，婦人下體也撕裂傷等傷勢，但無法確定是何原因造成；被害婦人指稱，被告佯稱家中有龍銀，所以到被告住處觀看，進到被告家中，被告將其推到床上，徒手撫摸胸部，被告以手用力拉下裙子內褲與撫摸下體等語。

法官審酌，黃姓被告對他人性自主決定權未予尊重，竟對婦人為強制猥褻行為，造成其身心受創，且犯後飾詞否認犯行，考量被告犯罪之動機、目的，審結依依犯強制猥褻罪，判處黃男有期徒刑10月，本案還可上訴。