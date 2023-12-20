抽籤號次出爐！　桃園市6個選區立委候選人一次看

▲桃園市委會今天舉行立委號次抽籤，第一選區民進黨立委候選人鄭運鵬抽中2號，高呼總統、國會雙贏。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市選委員會今（20）日舉行立委號次抽籤，六個選區共計26名候選人依抽籤順序抽出號碼，抽中後以一馬當先、好事成雙、選我有靠山、事事如意等吉祥話為自己加油打氣，場外則由藍綠白等各陣營支持者高呼凍蒜口號，整個抽籤過程都很順利，市選委會隨即公布六選區候選人抽籤號次並公布在市選委會官網上供選民參考。

▲桃園市委會今天舉行立委號次抽籤，第五選區國民黨立委候選人呂玉玲也抽中2號，直呼好事成雙、總統國會雙贏。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園市第11屆立委選舉，六個選區共有26人登記參選立委，號次抽籤於今天上午10時許在桃園市選委會一樓舉行，其中以第六選區有6名候選人參選為最多，其中包括資深藝人劉尚謙（劉睿宸）也以復康聯盟黨提名候選人參與角逐，另外多名巡連任立委包括第一選區鄭運鵬、第二選區黃世杰、第五選區呂玉玲與第六選區趙正宇等人都親自到場抽籤，其餘現任立委包括地域選區萬美玲、第三選區魯明哲與第五選區賴香伶等人則委託秘書代抽，最後均順利完成抽籤。

▲桃園市委會今天舉行立委號次抽籤，綠營候選人在市選委會與支持者高呼總統、國會雙贏。（圖／記者沈繼昌攝）

其餘候選人抽籤號次如下：

桃園市第一選區（蘆竹、龜山與桃園15里）：1號／馬治薇（無黨）、2號／鄭運鵬（民進黨）、3號／牛煦庭（國民黨）。

桃園市第二選區（楊梅、大園、觀音、新屋）：1號／黃世杰（民進黨）、2號次／陳志豪（中華統一促進黨）、3號／王思玟（無黨）、4號／涂權吉（國民黨）。

桃園市第三選區（中壢76里）：1號／戴浙（制度救世島）、2號／游智彬（新黨）、3號／魯明哲（國民黨）、4號／徐鶯慈（小民參政歐巴桑聯盟）、5號／彭俊豪（民進黨）。

桃園市第四選區（桃園67里）：1號／范綱祥（民進黨）、2號／甘乃迪（台灣國民黨）、3號／萬美玲（國民黨）、4號／黃明莉（無黨）。

▲桃園市委會今天舉行立委號次抽籤，藍營候選人涂權吉在前縣長吳志揚等人與支持者高呼事事如意，高票當蒜。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園市第五選區（平鎮、龍潭）：1號／劉仁照（民進黨）、2號／呂玉玲（國民黨）、3號／賴香伶（民眾黨）、4號／易乃文（司法改革黨）。

桃園市第六選區（八德、大溪、復興與中壢12里）：1號／葉堂宇（無黨）、2號／趙正宇（無黨）、3號／李慕妍（民眾黨）、4號／邱若華（國民黨）、5號／翁紹庭（人民最大黨）、6號／劉睿宸（復康聯盟黨）。