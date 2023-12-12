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社會 社會焦點 保障人權

狼師噁稱「摸胸是我動力來源」！假借課導性侵猥褻2女高職生

▲大腿,蜜大腿,腿粗,短裙,女生,辣妹。（圖／記者周姈姈攝）

▲高職狼師，利用課輔名義，性侵猥褻2名女學生。此為示意圖。（圖／記者周姈姈攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市某高職導師阿勝（化名），竟趁著學生想要精進成績的機會，假借課後輔導名義，性侵、猥褻2名女學生，還對其中一名被害人噁稱「摸胸是我課後輔導動力來源」！一審將他判刑4年2月與9月（得易科罰金）。案經上訴，高院二審改判有期徒刑加總為4年與11月（得易科罰金）。

判決指出，阿勝現年51歲，在2020年與2021年間擔任少女們的班導師，他利用少女擔心成績不好考不上公立大學的心態，開始對兩名少女進行單獨課後輔導。第一名被害少女小柔（化名），被阿勝告知，因為成績太差必須單獨課輔，如果不跟他發生關係，他就不願意指導。小柔逼不得已，2020年聖誕節傍晚，被阿勝帶到汽車旅館中性侵得逞。

第二名被害少女小薇（化名），則是被阿勝多次猥褻得逞。阿勝對她進行單獨課業輔導，以手觸摸小薇的手臂、胸部，還噁稱「摸胸是我課後輔導動力來源」！小薇上半年第二次段考成績不理想，還被阿勝以手伸進內衣中，撫摸胸部得逞。更誇張的是，小薇下半年開學沒多久，被阿勝帶到女廁中，掀開衣服撫摸胸部、揉捏乳頭，阿勝更以下體，隔著褲子磨蹭小薇下體，說她上學期最後一次段考成績不好，要接受處罰等等。

被害女學生遭侵犯後，身心都出現狀況，被性侵的女學生還因為焦慮、緊繃，對人身安全感到擔心，且食慾不振、睡眠不佳，還至身心科就診且接受心理諮商，被評估為有嚴重的自傷傾向。全案爆發後，檢方傳喚阿勝，阿勝還供稱：「我在輔導前都有跟女學生說老師就是色色的，如果考不好，就是要給老師抓」。檢方覺得太誇張，提起公訴。

一審法院審理後，傳喚被害少女，其中被性侵的少女供稱，案發後對她影響很大，每年到了聖誕節，大家都開開心心過節，但她產生自我懷疑，覺得為什麼是我，是因為我聽話嗎？難道在學校聽師長的話是有錯的嗎？因此建請法院加重刑度。

至於被猥褻的少女部分，阿勝則辯稱雙方是男女朋友關係，並無違反意願。但被害少女也否認雙方是情侶關係，強調被老師猥褻後，感覺非常不好。一審法院認定阿勝有罪，判刑4年2月與9月（得易科罰金）。案經上訴，高院二審審理後，改認定阿勝在女廁中猥褻的犯行，僅構成強制猥褻罪，並未成立一審認定的妨害性自主罪，因此改判刑1年。總計二審將阿勝改判有期徒刑加總為4年與11月（得易科罰金）。可上訴。

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