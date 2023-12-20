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侯友宜政見會砲火猛攻賴清德　質問：是否願意放棄台獨黨綱？

▲▼國民黨總統候選人侯友宜參與首場電視政見會第一輪發言。（圖／民視提供）

▲國民黨總統候選人侯友宜參與首場電視政見會第一輪發言。（圖／民視提供）

記者崔至雲／台北報導

第16任總統選舉電視政見發表會今（20）日登場，國民黨總統侯選人侯友宜為首位發言的候選人，侯友宜在第一輪發表言論時，便直球對向民進黨總統候選人賴清德，侯友宜說，「民主需要制衡，不然就會向下沈淪，政黨需要輪替，不然就會一直舞弊」，他直接向賴清德喊話，是否願意以蒼生為念，放棄台獨黨綱，讓全體國人放心，「全體國人也都在等待你的回答」。

侯友宜一開始就提到，再不到兩個禮拜，就要迎接中華民國113年的到來，人民想想看，7年了大家的日子過得如何？是不是很辛苦嗎？在這當中，人民感受的痛苦指數創10年新高，貧富差距越來越大，經濟成長率也是14年新低，許多民調都說，6成民眾希望政黨輪替，民進黨這幾年來行政、立法、司法、考試、司法一把抓，完全一黨專制，獨裁的專制體下、弊案不斷。

侯友宜說，賴清清德說過2024是民主跟專制的選擇，但他看起來不是這樣，他看到獨立機關NCC黑手也伸進去，轉型正義的促轉會變成清除異己的打手，甚至小吃店做生意說一點牢騷話也被查水表，最高學術台大還發生「卡管」事件，學術的自由受到摧殘，民進黨已經是新的威權，這是民進黨愛民主嗎？

所以侯友宜表示，「民主需要制衡，不然就會向下沈淪，政黨需要輪替，不然就會一直舞弊，2024年是除舊佈新的一年」。

侯友宜再提，今年選出來的代表字是「缺、缺乏的缺」，這是人民直接的感受，民進黨這幾年讓台灣缺水、缺電、缺蛋、缺工、缺人才，疫情來的時候，連口罩、疫苗、快篩也都缺，民進黨執政這幾年都在缺，而且這個時間在國家有難時後，還發國難財、都是黑暗，都沒有說清楚，大家都在懷疑，這是不是政商勾結。

侯友宜指出，他有次到廟宇參香時，看到一位太太帶著孩子，眼淚一直流，跟他說「你要上總統才可以顧和平」，這是人民聲音，且美國也說過不支持台獨，美國也有重要學者發文，希望賴清德可以凍結台獨黨綱。

侯友宜承諾，未來做總統絕對不會讓這些弊案發聲，一定會成立新的特偵組，不管是什麼黨、什麼派、是什麼人，一定一條一條查清楚，作為國家領導人一定要對政府的信心。
 

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