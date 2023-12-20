星宇航空加入預先安檢計畫！12／23起「美國離境或轉機」加速通關

▲星宇航空加入美國預先安檢計畫後，符合資格認證的旅客可省下繁瑣安全檢查程序。（圖／星宇航空）

記者李姿慧／台北報導

星宇航空今(20)日宣布，已獲美國運輸安全管理局核准加入預先安檢計畫 (TSA PreCheck) ，12月23日起搭星宇航空美國航線，包含洛杉磯及舊金山航點離境美國，或美國境內轉機，可由專屬通道執行安檢，不須脫下鞋、皮帶或薄外套，符合規定電子產品和液體不須從隨身行李中取出檢查，大幅縮短安全檢查時間。

TSA PreCheck是由美國運輸安全管理局所規劃的旅客快速安檢措施，凡經過申請並核可旅客，可從參與這項措施的200多個美國機場，快速完成登機前的安全檢查程序。

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除美國公民及合法永久居留者可於TSA 的官方網站付費申請資格外，台灣旅客也可於美國海關暨邊境保護局官方網站付費申請全球通關計畫(Global Entry)，便可同時享有5年效期的TSA PreCheck 服務。

星宇航空表示，旅客取得預先安檢計畫資格後，將獲得一組9位數的Known Traveler Number(KTN)，旅客可於星宇航空官網購票時自行輸入KTN號碼，或是在航班起飛前，自行程管理頁面登錄。除此之外，亦可於預定班機時，通知旅行社及星宇航空客服人員，或於機場辦理登機時告知運務人員登錄資料，享快速安檢服務。

星宇航空指出，星宇加入美國預先安檢計畫後，將可為符合資格認證的旅客省下繁瑣的安全檢查程序及排隊時間，同時，與其同行的12歲以下孩童也將被允許一同使用 TSA PreCheck專屬通道，快速地完成登機前安全檢查。